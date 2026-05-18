Fasano, intitolata via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: una giornata di memoria collettiva



Una grande partecipazione di autorità, cittadini e giovani nel segno della legalità. Toccanti i ricordi dei figli Rita e Nando Dalla Chiesa.





FASANO (BR) - In un'atmosfera di profonda commozione e forte coesione istituzionale, si è svolta ieri mattina (domenica 17 maggio) a Fasano la solenne cerimonia di scoprimento della targa viaria dedicata alla memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Toponomastica della Città di Fasano in stretta e proficua collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, ha visto una straordinaria partecipazione di autorità e cittadini, uniti nel ricordo di un uomo simbolo della legalità e della difesa dello Stato.





La nuova via, situata nei pressi della locale Caserma dei Carabinieri, è stata formalmente inaugurata alla presenza dei figli del compianto Generale, l'On. Rita Dalla Chiesa e il prof. Nando Dalla Chiesa (già senatore della Repubblica). Entrambi hanno condiviso con i presenti ricordi intimi e toccanti del loro papà, tratteggiando non solo la figura del servitore dello Stato, ma anche l'uomo e il padre dietro la divisa, emozionando la platea.





Accanto al Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, al Vicesindaco con delega alla Toponomastica, Luana Amati, al Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” in S.V., Col. Alessandro Puel, al Comandante Provinciale Carabinieri di Brindisi, Col. Leonardo Acquaro, e al Comandante della Compagnia Carabinieri di Fasano in S.V., Tenente Raffaele Dente, l'evento ha registrato la presenza delle massime cariche civili e militari del territorio. Hanno presenziato il Prefetto di Brindisi il dott. Guido Aprea e il Questore di Brindisi, il dott. Aurelio Montaruli, a testimonianza dell'alto valore istituzionale del momento. Significativa la partecipazione del deputato, On. Mauro Dattis, nella sua doppia veste di Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia. La Regione Puglia è stata rappresentata dal Consigliere Regionale Tommaso Gioia, che ha portato i saluti istituzionali del Presidente della Regione, Antonio Decaro, e dal Consigliere Regionale Antonio Scianaro. Alla cerimonia hanno inoltre preso parte numerosi esponenti della Giunta Zaccaria e del Consiglio comunale fasanese.





«Con l’intitolazione di questa via al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – ha spiegato il Sindaco Zaccaria nel suo discorso – consegniamo alla memoria pubblica un nome che appartiene alla coscienza e alla storia più alta della Repubblica italiana. Il Generale ha incarnato, fino all’estremo sacrificio, i valori più autentici dell’Arma dei Carabinieri e dello Stato: disciplina, onore, fedeltà alle istituzioni e amore per il Paese. La sua vita e il "metodo" che ci ha indicato ci ricordano quotidianamente che la libertà e la democrazia non sono conquiste definitive, ma patrimoni da custodire ogni giorno attraverso la responsabilità e l’impegno civile. La memoria non può e non deve essere un rito formale, ma una responsabilità collettiva. La memoria non può e non deve essere un rito formale, ma una responsabilità collettiva. Ricordare uomini come il Generale Dalla Chiesa significa scegliere chiaramente da che parte stare: dalla parte dello Stato democratico, della giustizia e della dignità umana, contro ogni forma di criminalità e sopraffazione. Da oggi, chiunque attraverserà questa strada, e in particolare i nostri giovani, potrà interrogarsi sul significato profondo di parole come legalità e servizio. A Rita e Nando Dalla Chiesa va la gratitudine dell'intera città: da questo momento, Fasano custodisce un pezzo della loro famiglia che camminerà per sempre insieme alla nostra comunità. Che il suo esempio continui a guidarci. Viva l’Arma dei Carabinieri. Viva la Repubblica. Viva l’Italia».





Il momento più simbolico e proiettato verso il futuro è stato tuttavia rappresentato dalla forte presenza dei giovani: una delegazione del presidio di Libera, composta dagli alunni del locale Liceo "L. da Vinci", ha presenziato all'evento, con un sentito discorso legato alla figura del Generale Dalla Chiesa. Una presenza vitale che incarna perfettamente il passaggio del testimone dei valori di giustizia e memoria storica verso le nuove generazioni.





Il Comune di Fasano e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi esprimono la più viva soddisfazione per la perfetta riuscita della cerimonia, ringraziando la cittadinanza che ha risposto con civismo e calore all'invito di onorare un eroe nazionale la cui eredità morale resta una guida immutabile per il territorio.