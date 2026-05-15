Quasi 1000 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia



Nel nuovo numero del report dei Centri per l’impiego "WorkUp", si segnala la crescita dei settori "Costruzioni, Impianti, Immobiliare" e "Industria, Produzione, Metalmeccanico" Nel nuovo numero del report dei Centri per l’impiego "WorkUp", si segnala la crescita dei settori "Costruzioni, Impianti, Immobiliare" e "Industria, Produzione, Metalmeccanico"





Il nuovo numero di WorkUP, il report bi-settimanale dedicato alle opportunità di lavoro, ai concorsi e alle selezioni delle province di Bari, Bat e Foggia, mostra segnali di dinamismo nei settori “Costruzioni, Impianti, Immobiliare” e “Industria, Produzione, Metalmeccanico”. Sono quasi 1000 le posizioni aperte dai Centri per l’impiego sui territori delle province di Bari, BAT e Foggia.





Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:

Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 281.

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 235.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 108.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 91.

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 64.

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 38.

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 28.

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 26.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 24.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 9.

Logistica, Trasporti, Magazzini: 9.

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 5.

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 5.





All’interno di WorkUp sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.





Nella sezione Eventi, in evidenza il supporto di alcuni Centri per l’impiego di ARPAL Puglia a iniziative di orientamento e Job day del programma Punti Cardinali della Regione Puglia. In particolare, il Centro per l’impiego di Foggia parteciperà al "Work Hub Fest - Formazione, Empowerment, Sviluppo e Talento", fiera dedicata del lavoro e all’orientamento in programma a Foggia dal 20 al 22 maggio 2026.





Su WorkUp c’è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia. Sono oltre 100 le posizioni aperte in Europa segnalate nel report. La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.





Si segnala, fra gli eventi EURES, l’iniziativa di reclutamento Germany scores with North Rhine-Westphalia Vol. 2 che si svolgerà in formula online il 02 giugno 2026 ed è dedicato a fisioterapisti qualificati che vogliono lavorare in Germania nella regione Nord Reno-Vestfalia.





Tra i concorsi si segnala la selezione per 10 posti di autista di ambulanza presso la ASL di Bari.





WorkUp è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171









Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.





I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.