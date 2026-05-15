Nardò, in Piazza Salandra il concerto di Orchestra del Sole e Silvia Mezzanotte



Appuntamento domenica 17 maggio. Ecco i divieti su superalcolici, bottiglie di vetro e lattine





NARDO' (LE) - Domenica 17 maggio a Nardò, in occasione dei festeggiamenti civili del SS. Crocifisso, è in programma in piazza Salandra il concerto di Orchestra del Sole e Silvia Mezzanotte.





A seguito di quanto emerso in sede di Commissione Pubblici Spettacoli si è reso necessario un provvedimento per disciplinare l’asporto e il trasporto di bevande in bottiglia e lattina, nonché il consumo di superalcolici. Per questo, l’ordinanza n. 312 stabilisce – dalle ore 18 alle 24 – il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro o lattina. Vieta, inoltre, di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina. Il divieto si applica, in particolare, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all’interno dell’area dell’evento. Qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura.





La stessa ordinanza fissa, sempre dalle ore 18 alle 24, il divieto su suolo pubblico di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica (cioè di gradazione superiore al 21%), nonché il divieto di vendere per asporto, di consumare sul posto o di cedere a terzi superalcolici.





Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro.