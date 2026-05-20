Regione Puglia: la formazione professionale guarda al futuro, a Bari il convegno istituzionale organizzato da Scf



Scuola Centrale Formazione presenta il progetto "2IN-VET Apulia", sostenuto da Villum Fonden per innovazione didattica e inclusione sociale nel sistema VET regionale





E' in corso nella Sala di Jeso della Presidenza della Regione Puglia, il convegno "Formazione, innovazione e inclusione: nuove prospettive per la VET in Puglia", promosso da Scuola Centrale Formazione nell’ambito del progetto "2IN-VET Apulia".





L’iniziativa, finanziata dalla fondazione danese Villum Fonden attraverso la European Vocational Education and Training Initiative 2024, punta a rafforzare il sistema di istruzione e formazione professionale pugliese attraverso innovazione didattica, inclusione e qualificazione delle competenze.





Il progetto coinvolge i quattro enti associati SCF attivi sul territorio regionale: Calasanzio Cultura e Formazione, CIFIR, IRFIP e ITCA.





Scuola Centrale Formazione è un’associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro come ente nazionale di formazione che da 50 anni opera nel settore della formazione professionale e della transizione al lavoro, con oltre 120 sedi operative distribuite in 14 regioni italiane, che coinvolgono annualmente oltre 30.000 allievi.





L’evento rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, enti di formazione, ricerca e sistema produttivo per definire nuove strategie di sviluppo della formazione professionale in Puglia, con particolare attenzione all’uso delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale, alla lotta alla dispersione scolastica e alla sostenibilità dei modelli formativi.





Tra gli interventi previsti quelli dei rappresentanti della Regione Puglia, della Fondazione Villum, di Scuola Centrale Formazione, del mondo universitario e delle associazioni di categoria.





Le conclusioni saranno affidate a Monica Calzetta, dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.