Retake Day 2026: a Taranto insieme per la cura della città



TARANTO - Domenica 24 maggio cittadini, associazioni e realtà del territorio si ritroveranno a Taranto per una giornata dedicata alla cura dei beni comuni e degli spazi condivisi, insieme a decine di città italiane unite dallo stesso obiettivo. - Domenica 24 maggio cittadini, associazioni e realtà del territorio si ritroveranno a Taranto per una giornata dedicata alla cura dei beni comuni e degli spazi condivisi, insieme a decine di città italiane unite dallo stesso obiettivo.





L’appuntamento è previsto alle ore 10.00 in Piazza Castello, nella Città Vecchia di Taranto, dove i gruppi pugliesi di Retake si ritroveranno per una giornata speciale dedicata alla bellezza, alla partecipazione attiva e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Il tema dell’iniziativa sarà “Retake Cultura con Plogging”, un’attività che unirà movimento e raccolta dei rifiuti lungo le vie della Città Vecchia, accompagnata da una visita guidata per riscoprire la storia e l’identità di uno dei luoghi più simbolici della città. Il programma prevede inoltre un percorso intorno al Castello Aragonese, in un’esperienza pensata per promuovere il rispetto dell’ambiente e uno sguardo nuovo sugli spazi urbani condivisi.





L’iniziativa coinvolgerà cittadini e volontari provenienti da diverse realtà pugliesi, uniti dall’obiettivo comune di promuovere la cura del territorio attraverso azioni concrete di cittadinanza attiva, sostenibilità e partecipazione.





Il Retake Day rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete Retake: una mobilitazione diffusa che unisce persone di tutte le età nel segno della partecipazione civica e della responsabilità condivisa. Un’iniziativa che mette al centro non solo la cura materiale dei luoghi, ma anche la costruzione di relazioni, comunità e senso di appartenenza.





“Il Retake Day è un’opportunità aperta a tutti i cittadini che credono nel valore della partecipazione e della cura condivisa”, dichiara il presidente di Retake Fabrizio Milone. “Invitiamo tutti a partecipare - grandi e piccoli, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali - perché la cura dei beni comuni riguarda ciascuno di noi. Ogni intervento, anche il più piccolo, contribuisce a costruire comunità più consapevoli, luoghi più vivibili e un rapporto più forte tra persone e territorio. Insieme possiamo davvero prenderci cura dell’Italia, partendo dagli spazi che viviamo ogni giorno”.





Per partecipare è necessaria l’iscrizione sull’app Retake (o all’indirizzo: shorturl.at/j2fzH ).





Per il programma completo e per partecipare: bit.ly/RetakeDay2026



