Ruvo di Puglia, Francesco Picca nuovo direttore del sistema museale

RUVO DI PUGLIA - Cambio alla guida del sistema museale di Ruvo di Puglia: da questa mattina il dottor Francesco Picca è il nuovo direttore.

Storico dell’arte, originario di Molfetta e classe 1962, Picca vanta una lunga esperienza nella gestione di realtà museali. Per lui si tratta di un ritorno: aveva già diretto i musei comunali ruvesi tra il 2015 e il 2019. Negli ultimi sei anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del Museo Civico di Barletta.

Con il suo insediamento arrivano anche novità per i servizi culturali cittadini: cambia infatti l’orario della biblioteca comunale, che sarà aperta al pubblico anche il martedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:00.

La nomina segna un nuovo corso per il sistema museale locale, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale e valorizzare il patrimonio storico-artistico della città.