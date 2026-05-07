San Cesario di Lecce, venerdì 8 maggio 'Il Venticinquesimo: com’è nato e come cambia il racconto del Salento. Storia e immaginari'



In occasione dei 25 anni della rivista quiSalento, venerdì 8 maggio alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, una giornata dedicata alla lettura come veicolo di conoscenza del territorio





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Leggere per conoscere il territorio. Venerdì 8 maggio, negli spazi della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce (ingresso da via Vittorio Emanuele III, 86), nell’ambito del progetto "Patto locale per la Lettura", una giornata, a cura della cooperativa Espera con il patrocinio del Comune di San Cesario di Lecce, dedicata al tema della lettura come chiave per scoprire il luogo in cui si vive: le sue storie, le sue trasformazioni e il suo patrimonio culturale, in un’ottica di condivisione che guarda al Salento come comunità diffusa.





In occasione dei 25 anni di quiSalento, testata che si occupa di eventi, turismo, cultura, tradizioni e attualità del territorio edita dalla cooperativa Espera, si ripercorre un quarto di secolo e di narrazione del territorio. Il giornale ha raccontato, mese dopo mese, la vita culturale del Salento restituendone evoluzioni e contraddizioni, rifuggendo stereotipi e narrazioni patinate, con l’obiettivo di preservare l’autenticità dei luoghi, delle persone e delle storie.





Il programma, che si inserisce all’interno delle iniziative de "Il Maggio dei libri", prende il via alle ore 16.30 con "Fantafolletto-le figurine del Salento", laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato alla scoperta del territorio, a cura di Terzo Millennio (su prenotazione via WhatsApp al numero 0832/359307). In contemporanea, l’architetto Antonio Monte guida una visita negli spazi dell’ex Distilleria luogo simbolo della storia industriale di San Cesario di Lecce, noto per la produzione di alcol, amari, rosoli e della celebre Anisetta.





Alle ore 19 spazio al talk "Il Venticinquesimo: com’è nato e come cambia il racconto del Salento. Storia e immaginari", moderato da Federica Sgrazzutti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di San Cesario di Lecce Giuseppe Distante e dell’assessore alla Cultura Anna Luperto, intervengono Luigi De Luca, direttore del Polo Bibliomuseale di Lecce; Antonio Errico, giornalista e scrittore; Angelo Salento, docente di Sociologia economica e del lavoro all’Università del Salento; Nandu Popu, voce dei Sud Sound System; Azzurra De Razza, giornalista; Giorgio Ruggeri, giornalista e operatore culturale; Dario Quarta e Cinzia Dilauro, direttore e vicedirettrice di quiSalento.





A seguire, fino alle ore 23, un momento conviviale con brindisi, cibo della tradizione e la selezione musicale di Max Nocco.





Durante l’evento è inoltre possibile visitare la mostra con le opere di illustratori e artisti che hanno reinterpretato il simbolo di quiSalento, la gazza che gioca con il papavero: insieme alla rivisitazione della grafica del giornale Marta Solazzo sono esposte le illustrazioni di Massimo Pasca, Egidio Marullo, Andrea De Simeis, Antonio Chiarello e Piero Galeoto.





La Cooperativa ESPERA, è partner del progetto "Patto locale per la lettura del Comune di San Cesario di Lecce 2023-2026", promosso dal Centro per il Libro e la Lettura.