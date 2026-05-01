Santeramo, Primo Maggio sulla crisi Natuzzi: “Lavoratori al centro fino alla soluzione della vertenza”

SANTERAMO IN COLLE - A Santeramo in Colle, in occasione del Primo Maggio, si è tenuto un momento di confronto e mobilitazione dedicato alla vertenza Natuzzi e al futuro del distretto del mobile imbottito murgiano, uno dei poli manifatturieri più importanti della Puglia.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto il consigliere regionale del Partito Democratico, De Santis, che ha ribadito la vicinanza del partito ai lavoratori e alle loro famiglie, sottolineando come la crisi del comparto sia diventata simbolica di molte altre vertenze aperte in Puglia.

Secondo l’esponente del PD, i lavoratori non dovrebbero sostenere il peso della crisi industriale, in particolare quando si tratta di maestranze altamente qualificate che rappresentano una parte significativa della tradizione produttiva del made in Italy.

Il riferimento è alle difficoltà legate alla delocalizzazione della produzione e al ricorso prolungato agli ammortizzatori sociali, con il timore di nuovi esuberi.

Nel suo intervento è stato richiamato anche il ruolo del governo nazionale, sollecitato a mettere in campo misure per favorire il rientro delle produzioni delocalizzate e per sostenere processi di reindustrializzazione in grado di tutelare occupazione e competitività del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle manifestazioni del Primo Maggio, che in tutta Italia hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema del lavoro, della sua dignità e della tenuta dei sistemi produttivi locali.