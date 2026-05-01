Forte vento a Brindisi: rinviate a domenica 3 maggio le attività finali de 'La Pasquetta Brindisina'



Oggi restano comunque attive giostrine e area food al parco del Cillarese





BRINDISI - A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la città di Brindisi, e in particolare del forte vento che soffia sul Parco del Cillarese, il maestro Carmine Iaia comunica che tutte le attività sportive e collaterali di animazione previste per l’appuntamento conclusivo della “Pasquetta Brindisina”, in programma per il 1° maggio 2026, sono rinviate a domenica 3 maggio.





Resta comunque confermata la possibilità, per quanti vorranno trascorrere all’aria aperta la Festa dei Lavoratori, di accedere al parco: saranno infatti regolarmente attive per l’intera giornata l’area food e le giostrine già allestite all’interno del polmone verde cittadino.





La decisione è stata assunta al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e consentire il pieno svolgimento delle attività in condizioni ottimali nel nuovo appuntamento previsto.