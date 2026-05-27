“Sappiate amare la Bari”: Cristiano Carriero presenta il suo libro tra calcio, memoria e identità cittadina

BARI - Non una semplice presentazione editoriale, ma un momento collettivo dedicato alla memoria sportiva e al senso di appartenenza. Giovedì 28 maggio, dalle ore 19, gli spazi del Club Bar La Biglietteria ospiteranno il secondo appuntamento dedicato al nuovo libro di Cristiano Carriero, “Tu stiv a Bari Cittadell’? e altre storie sulla mia squadra del cuore”, pubblicato da Giulio Perrone Editore

L’incontro si preannuncia come un dialogo aperto sul significato più profondo dell’essere baresi e biancorossi, attraverso racconti, ricordi e riflessioni che intrecciano calcio e identità cittadina.

Ospiti Alessandro Gazzi e Dodo Giorgetti

Accanto all’autore saranno presenti Alessandro Gazzi e Dodo Giorgetti, due ex giocatori che hanno lasciato un segno importante nella memoria dei tifosi biancorossi.

Il filo conduttore della serata sarà la frase diventata simbolo di un’intera generazione di sostenitori: “Sappiate amare la Bari”. Un’espressione che richiama il rapporto viscerale tra la città e la sua squadra, soprattutto nei momenti più difficili della storia sportiva biancorossa.

Un libro che racconta il Bari attraverso le emozioni

“Tu stiv a Bari Cittadell’?” raccoglie trentuno racconti che attraversano partite, trasferte, sconfitte e sogni, trasformando il calcio in uno strumento per parlare di relazioni, memoria collettiva e identità condivisa.

Nel libro, il Bari diventa il punto di partenza per raccontare generazioni di tifosi e il legame profondo che unisce una comunità alla propria squadra, anche oltre il risultato sportivo.

«Si può perdere. Si può persino retrocedere. Ma non si può venir meno alle parole dei nostri padri fondatori», scrive Carriero, sintetizzando il senso dell’opera e dell’incontro in programma.

Un appuntamento aperto alla città

Più che una classica presentazione letteraria, quella di giovedì sarà una conversazione pubblica sul valore dell’appartenenza, dell’orgoglio e della resistenza emotiva che il calcio riesce ancora a rappresentare in molte realtà cittadine.

L’ingresso è libero con dibattito aperto al pubblico.

Informazioni evento