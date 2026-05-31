Sospetto caso di Ebola a Cagliari, paziente ricoverato in isolamento: test inviato allo Spallanzani

CAGLIARI – Massima attenzione a Cagliari per un sospetto caso di Ebola che ha fatto scattare immediatamente i protocolli sanitari previsti per le malattie infettive ad alto rischio. Un uomo rientrato recentemente dalla Repubblica Democratica del Congo è stato prelevato dalla propria abitazione dal personale sanitario e trasferito in isolamento presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Santissima Trinità.

L’intervento è stato effettuato con il supporto di polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri, dotati di tute protettive e dispositivi di sicurezza, hanno raggiunto l’abitazione del paziente dopo la segnalazione di sintomi compatibili con quelli riconducibili al virus Ebola.

Il Ministero della Salute ha confermato la notizia, precisando che il paziente si trova attualmente in isolamento e che il campione biologico è stato inviato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per le analisi di conferma. Il ministero è in costante contatto con le autorità sanitarie della Sardegna e con gli specialisti dell’istituto romano per monitorare l’evoluzione della situazione.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute, il rischio per la popolazione italiana resta molto basso. Le misure di controllo sono state adottate in via precauzionale, in linea con i protocolli internazionali previsti per i casi sospetti.

L’attenzione resta alta anche alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Africa centrale. Nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda si registrano oltre 250 casi confermati e 43 decessi legati al ceppo Bundibugyo del virus Ebola.

Per questo motivo, il Governo italiano ha introdotto l’obbligo di dichiarazione sanitaria per i viaggiatori provenienti direttamente o indirettamente dalle aree interessate dall’epidemia fino a 21 giorni prima dell’ingresso nel territorio nazionale. Una misura adottata, come precisato dal Ministero, secondo il principio della massima precauzione.

Gli esiti degli esami effettuati dallo Spallanzani saranno determinanti per confermare o escludere definitivamente la presenza del virus nel paziente ricoverato a Cagliari.