Studente di Monopoli in condizioni critiche dopo la caduta dal balcone in hotel durante una gita scolastica

MONOPOLI - È inuno studente di Monopoli precipitato domenica da un balcone di un hotel durante una

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe caduto per alcuni metri nel cortile della struttura ricettiva, riportando gravi traumi. I primi soccorsi sono stati prestati da compagni e docenti presenti sul posto, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Il ragazzo è stato poi trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Udine, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare se si sia trattato di un incidente o se possano emergere eventuali responsabilità.

Il giovane, descritto come uno studente modello, avrebbe recentemente conseguito risultati scolastici particolarmente positivi.