Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: arresti e fermi di 14 persone ritenute affiliate al clan

BARI - Importante sviluppo investigativo nell’ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. Nelle prime ore di oggi, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha coordinato una vasta operazione congiunta che ha visto impegnati uomini della Questura di Bari e i militari dei Carabinieri del Comando Provinciale BAT.L’attività ha portato all’arresto e al fermo di 14 soggetti ritenuti esponenti di vertice dei clan Capriati e Strisciuglio, storicamente radicati nel territorio barese e coinvolti in dinamiche criminali di elevato spessore.Parallelamente agli arresti, è tuttora in corso una vasta operazione di perquisizioni e controlli su tutto il territorio, condotta con il supporto della Guardia di Finanza, a conferma della portata e della complessità dell’intervento investigativo.L’operazione rappresenta un possibile punto di svolta nelle indagini sui due omicidi, da tempo al centro dell’attenzione degli inquirenti per i loro collegamenti con gli equilibri interni alla criminalità organizzata locale.Ulteriori dettagli sull’attività saranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Bari.