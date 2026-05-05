“Morricone Experience”, il viaggio nella musica di un genio del cinema

MOLFETTA - Un itinerario dentro la memoria collettiva del cinema, tra emozione, nostalgia e meraviglia sonora. Sabato 9 maggio, alle 20.30, la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Molfetta ospita, un omaggio immersivo al genio di, tra i più grandi compositori della storia del cinema.

L’evento, inserito nella rassegna “Spirale armonica” ideata da Pietro Laera per la Fondazione Valente presieduta da Marcello Carabellese, vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra, che firma anche gli arrangiamenti originali, con la partecipazione del soprano Raffaella Montini.

Più che un concerto, una vera esperienza sensoriale: le celebri colonne sonore di Morricone verranno rilette come un racconto musicale capace di attraversare il tempo, evocando immagini iconiche della storia del cinema. In programma brani tratti da capolavori come “C’era una volta il West”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta in America” e “Nuovo Cinema Paradiso”, in un percorso emotivo che unisce generazioni e immaginari diversi.

Accanto alle musiche del maestro romano, il concerto proporrà anche pagine di altri grandi autori della musica per il cinema come Nino Rota, Piero Piccioni, Luis Bacalov e Hans Zimmer, costruendo un viaggio sonoro ampio e trasversale, tra stili e linguaggi differenti.

L’atmosfera della serata sarà intima e suggestiva, quasi sospesa, in un luogo che amplifica la dimensione spirituale della musica. Un ritorno simbolico a quel cinema in cui la colonna sonora non era semplice accompagnamento, ma parte viva del racconto.

Non è un caso che la Puglia abbia un legame profondo con Morricone. Nel 2019, durante il Bif&st, il compositore ricevette le chiavi della città di Bari, suggellando un rapporto speciale con un territorio che ha contribuito a consolidare la sua fama anche nel mondo del concerto. Fondamentale, in questo percorso, fu anche l’intuizione di Gianluigi Trevisi, fondatore del festival Time Zones, che contribuì a far emergere la dimensione concertistica delle sue musiche da film.

Un’eredità che continua a vivere anche attraverso collaborazioni con artisti pugliesi, come Rocco Zifarelli, e una costante ricerca sonora. Morricone ha infatti rivoluzionato il linguaggio della musica per il cinema, introducendo soluzioni innovative e timbri inediti: dalla voce eterea di Edda Dell’Orso in “C’era una volta il West” al celebre fischio di Alessandro Alessandroni in “Per un pugno di dollari”, fino al flauto di pan di “C’era una volta in America”, legati indissolubilmente all’universo di Sergio Leone.

“Morricone Experience – Nuove visioni sonore” si configura così non solo come un tributo, ma come un atto d’amore verso una musica che continua a reinventarsi e a emozionare.

Info: 349.7873941 – biglietti su Diyticket.