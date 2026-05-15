Taranto, convegno 'I bisogni delle vittime tra diritto e cura'



TARANTO - Il 19 maggio 2016, alle ore 15.00, nell'Aula 3 del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell’Università di Bari Aldo Moro (Via Duomo 259, Taranto), si svolgerà il Convegno dal titolo “I bisogni delle vittime tra diritto e cura”. - Il 19 maggio 2016, alle ore 15.00, nell'Aula 3 del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell’Università di Bari Aldo Moro (Via Duomo 259, Taranto), si svolgerà il Convegno dal titolo “I bisogni delle vittime tra diritto e cura”.





L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale C.R.I.S.I. in collaborazione con il Dipartimento Jonico, si inserisce nell’ambito delle attività di promozione del “Progetto S.A.Vi.” – Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato, sostenuto dalla Regione Puglia con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale di supporto alle vittime di reato.





Il Convegno intende offrire una riflessione interdisciplinare sul ruolo della vittima, negli ultimi anni valorizzato a livello normativo interno e sovranazionale, mettendo a confronto prospettive giuridiche, criminologiche e sociali.





All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni, a testimonianza dell’importanza di un approccio integrato nella tutela delle vittime.





Il programma prevede in apertura i seguenti saluti istituzionali: Prof. Paolo Pardolesi, Direttore del Dipartimento Jonico; Prof.ssa Laura Costantino, Coordinatrice dei Corsi di studio giuridici del Dipartimento; Dott. Cristian Casili, Assessore al Welfare della Regione Puglia; Dott.ssa Eugenia Pontassuglia, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Taranto; Dott. Michele Davide Sinigaglia, Questore di Taranto; Avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto; Avv. Michele Rossetti, Presidente della Camera Penale di Taranto.





A relazionare saranno: l’Avv. Valentina Romano, Capo Dipartimento Welfare della Regione Puglia; il Prof. Giuseppe Losappio, Ordinario di Diritto Penale UniBa; il Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto Processuale Penale UniBa; la Prof.ssa Danila Certosino, Associata di Diritto Processuale Penale UniBa; l’Avv. Icilio Martire, Mediatore e formatore C.R.I.S.I.





Ad introdurre e moderare i lavori, il Prof. Pierluca Massaro, Associato di Criminologia UniBa.





Accanto agli interventi accademici ed istituzionali, è prevista una sessione laboratoriale dedicata alle pratiche di ascolto e presa in carico, curata dagli operatori del Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato.





Merita di essere sottolineato che il S.A.Vi. opera sul territorio pugliese attraverso lo sportello virtuale gratuito, accessibile telefonicamente, e sportelli informativi e di supporto fisici.





Questi presidi sono strutturati per rispondere alle necessità specifiche che emergono dopo un reato, offrendo un punto di riferimento concreto per chi necessita di assistenza diretta e specialistica.





Grazie al primo contatto con lo sportello virtuale, attraverso un numero verde gratuito (800 034 532) che garantisce ascolto e supporto immediati, gli operatori del servizio potranno orientare la persona vittima di un reato verso lo sportello fisico più vicino per ricevere: informazioni sui diritti; sostegno psicologico; accompagnamento ai servizi specialistici pubblici e del privato sociale.





L'équipe multidisciplinare, formata da professionisti con competenze diverse, offrirà accoglienza e consulenza gratuita sulla base delle necessità personali ed informazioni precise sui percorsi di tutela disponibili.





La partecipazione al Convegno è libera. Sono previsti crediti formativi per gli avvocati, ai fini della formazione continua, e per gli studenti dei corsi giuridici del Dipartimento Jonico.



