Taranto, divieto di trasferta a Benevento. Di Cuia (FI): “Decisione ingiusta e immotivata”
BARI - Il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Taranto per la gara in programma a Benevento accende la polemica politica. A intervenire è il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, che definisce il provvedimento “ingiusto e totalmente immotivato”.
Secondo Di Cuia, la decisione della Prefettura non terrebbe conto né degli impegni assunti dalla società per garantire la sicurezza e la gestione organizzativa della tifoseria ospite, né del clima considerato “sereno” tra le due tifoserie.
“Non tiene in alcun conto gli sforzi della società, che aveva assunto impegni precisi per assicurare la partecipazione dei tifosi in totale sicurezza, accollandosi anche alcune spese organizzative”, afferma il consigliere. “E non considera nemmeno il clima positivo tra le tifoserie”.
Di Cuia esprime infine l’auspicio che provvedimenti simili non si ripetano: “Privare i cittadini della possibilità di seguire la propria squadra è uno schiaffo senza giustificazione”, conclude.