Taranto, investono un coetaneo sulle strisce e fuggono: due minorenni denunciati

TARANTO - Hanno 15 e 17 anni i due ragazzi che domenica sera, a Taranto, hanno investito un loro coetaneo mentre attraversava sulle strisce pedonali, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Secondo quanto ricostruito, i due viaggiavano in moto quando hanno travolto il 15enne, che è rimasto ferito nell’impatto.

In tarda serata i due minorenni si sono poi presentati spontaneamente nella caserma dei carabinieri. Il conducente dovrà rispondere del reato di guida senza patente, mentre entrambi sono accusati di omissione di soccorso.

La vittima è tuttora ricoverata in ospedale: le condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.