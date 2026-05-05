Taranto, “Le Conversazioni” dell’Istituto Magna Grecia: incontri pubblici in vista del LXV Convegno internazionale su giochi e atletismo antico

TARANTO – L’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, in collaborazione con il Comune di Taranto, promuove una serie di incontri divulgativi nell’ambito del percorso di avvicinamento al LXV Convegno Internazionale della Magna Grecia, in programma dal 24 al 27 settembre 2026.

Il ciclo, intitolato “Le Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia”, è dedicato al tema “Giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico” e si inserisce anche nel contesto delle iniziative legate ai Giochi del Mediterraneo 2026, che vedranno Taranto tra le città protagoniste. All’evento sono inoltre collegate tre mostre organizzate dal MArTA e dalle Soprintendenze territoriali competenti.

Gli incontri non saranno destinati esclusivamente agli specialisti, ma pensati come momenti divulgativi aperti alla cittadinanza, alle associazioni culturali e agli studenti, con l’obiettivo di approfondire il ruolo della pratica sportiva nel mondo greco e romano e le sue connessioni con la società contemporanea.

Il primo appuntamento si terrà il 6 maggio 2026 alle ore 17.30 presso la Biblioteca civica “Pietro Acclavio”, nell’Agorà della cultura. Dopo i saluti istituzionali, il professor Aldo Siciliano introdurrà la rassegna, seguito dall’intervento del professor Maurizio Giangiulio (Università di Trento) su “Sport e società nel mondo greco e magno greco”.

Il secondo incontro è previsto per il 7 maggio alle ore 17.30 a Palazzo Pantaleo, con la presentazione del volume dedicato al professor Emanuele Greco in occasione dei suoi 80 anni. L’iniziativa sarà un omaggio al docente e archeologo tarantino, già direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, e vedrà il confronto tra i professori Raffaella Cassano, Maurizio Giangiulio e Mario Lombardo.

Le successive Conversazioni, attualmente in fase di programmazione, si svolgeranno prevalentemente a Palazzo Pantaleo, spazio storico concesso dal Comune all’Istituto in comodato d’uso per attività culturali aperte alla città. Alcuni appuntamenti saranno ospitati anche in altri luoghi culturali del territorio, nell’ambito della collaborazione tra l’ISAMG e le istituzioni locali.

Gli incontri saranno inoltre fruibili in diretta streaming sul profilo Facebook dell’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia.