Weekend da protagonisti per l’atletica pugliese: medaglie internazionali, giovani in crescita e grandi numeri nelle gare su strada

BARI - Un fine settimana ricco di risultati e partecipazione conferma la vitalità dell’atletica leggera pugliese, impegnata su più fronti tra pista, strada, trail e competizioni internazionali. Dai campionati master europei alle gare giovanili, passando per gli appuntamenti nazionali, gli atleti della regione hanno raccolto successi e piazzamenti di rilievo.

In evidenza la spedizione azzurra ai Campionati Europei Master Non Stadia di Catania, dove la Puglia ha contribuito al bottino italiano. Doppio oro per Fredric Borrelli (U.S. Foggia Atletica) nella marcia 10 e 20 chilometri, mentre Teresa Marcone ha conquistato l’argento nella 20 chilometri femminile, confermando il livello competitivo degli specialisti pugliesi della disciplina.

Prestazioni di rilievo anche a livello internazionale per Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo), impegnata alla Corsa internazionale “Città archeologica” di Oderzo. L’atleta giovinazzese ha chiuso quinta nei 5 km con il tempo di 16’25”, contribuendo al secondo posto a squadre della rappresentativa azzurra.

Nel settore lanci e salti, spiccano i risultati ottenuti a Modena e Lecce: Vincenzo D’Agostino si è imposto nel getto del peso con 18.91 metri all’Urban Shot Put, mentre Carmelo Musci ha vinto il disco con 58.58. Nel salto in lungo a Lecce, Federico Paladini ha raggiunto 7.18, mentre Giacomo Ferramosca ha confermato il suo livello con un 14.30 nel triplo, in ottica europea Under 18.

Ampia partecipazione ai Campionati di società Master di Molfetta, dove Podistica Taras e Futurathletic Team Apulia si sono imposte rispettivamente nelle classifiche maschili e femminili. Sempre a Molfetta, il raduno nazionale di marcia e il convegno tecnico “Orizzonti multipli” hanno riunito atleti e tecnici sotto la guida di Riccardo Calcini, con momenti di formazione e confronto di alto livello.

Grande coinvolgimento anche nel settore giovanile, con i Campionati provinciali esordienti a Barletta che hanno visto la partecipazione di numerosi giovani atleti tra Bat e Foggia, segno di un movimento in crescita costante.

Sul fronte trail e strada, il “Trail in corsa per la biodiversità” di Locorotondo ha premiato Vito Locaputo e Annalisa Dimola, mentre le gare su strada hanno animato l’intero territorio regionale. A Maglie vittoria per Nfamara Njie e Rebecca Volpe, a Bari successo per Roberto De Carne e Silvia Sorrenti nella Med Marathon, con oltre 600 partecipanti. A San Giovanni Rotondo, nella “Mezza del Santo”, affermazione per Jean De Dieu Butoyi, mentre a Ostuni la tappa Corripuglia ha visto il successo di Abdessamad El Yaagoubi e Francesca Pastore, con più di 750 atleti al traguardo.

Numeri importanti anche a Martina Franca e Borgagne, dove le competizioni locali hanno coinvolto centinaia di runner, confermando la diffusione capillare della corsa su strada in Puglia.

Un quadro complessivo che evidenzia un movimento sempre più solido, capace di coniugare risultati di alto livello, partecipazione diffusa e crescita del settore giovanile, rafforzando il ruolo della Puglia nello scenario nazionale dell’atletica leggera.