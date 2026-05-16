Taranto, sospesa per 60 giorni la SCIA a un locale della Città Vecchia

TARANTO - La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per 60 giorni della SCIA relativa a un esercizio pubblico situato nella Città Vecchia di Taranto, nell’ambito di un provvedimento adottato a seguito di un grave episodio di violenza avvenuto nei pressi del locale.

Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia e riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dell’esercizio, che resterà chiuso per due mesi.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni, nella mattinata del 9 maggio un cittadino straniero sarebbe stato aggredito nei pressi del locale da sei soggetti, di cui quattro minorenni. L’aggressione, caratterizzata da calci, pugni e colpi di arma da taglio, avrebbe provocato la morte della vittima.

Le successive attività investigative della Squadra Mobile hanno portato al fermo dei sei presunti responsabili, accusati di omicidio aggravato dai futili motivi.

Parallelamente, la Divisione Polizia Amministrativa ha rilevato, nel corso di controlli precedenti, la presenza frequente all’interno e nelle immediate vicinanze del locale di soggetti con precedenti penali e di polizia per reati gravi, tra cui furto, rapina, estorsione, ricettazione, spaccio di stupefacenti, associazione per delinquere, rissa ed evasione.

Alla luce del quadro complessivo, le autorità hanno ritenuto sussistente un grave e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, giustificando così l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività.