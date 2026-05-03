Taranto, viabilità al collasso: Lazzàro (FdI) chiede interventi urgenti su SS106 e SS7

TARANTO - “La situazione della viabilità tarantina ha ormai raggiunto livelli insostenibili, trasformandosi in una vera e propria emergenza quotidiana”.

È la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lazzàro, che punta l’attenzione sulle criticità della rete stradale nell’area di Taranto, con particolare riferimento alla SS106 Jonica e alla SS7 Appia.

“Traffico paralizzato e sicurezza a rischio”

Secondo Lazzàro, i cittadini e i lavoratori sarebbero costretti ogni giorno a convivere con traffico congestionato, ritardi e condizioni di sicurezza giudicate insufficienti.

“Non si tratta più di un problema episodico, ma di una condizione strutturale che richiede interventi urgenti e risolutivi”, afferma il consigliere.

Il nodo delle infrastrutture e delle risorse

Nel suo intervento, Lazzàro chiede chiarimenti all’amministrazione comunale sull’eventuale attivazione di richieste formali per destinare risorse alla messa in sicurezza della rotatoria tra SS106 Jonica e SS7 Appia, punto ritenuto critico per la viabilità d’ingresso alla città.

Viene citato anche il possibile utilizzo di fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), stimati in circa 50 milioni di euro, da rimodulare per interventi urgenti sulle infrastrutture viarie.

Il riferimento ai fondi regionali

Il consigliere collega il tema anche alle recenti politiche regionali, richiamando lo stanziamento annunciato per housing sociale e rigenerazione urbana da parte del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, sostenendo che tale scelta potrebbe liberare risorse da destinare alla viabilità.

La richiesta finale

Lazzàro chiede infine un cronoprogramma chiaro e risposte immediate: “I cittadini hanno il diritto di sapere se l’istanza è stata formalizzata e quali risultati abbia prodotto”.

“Il tempo delle attese è finito”, conclude, sollecitando interventi rapidi per garantire sicurezza e funzionalità alla rete stradale tarantina.