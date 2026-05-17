Teatro Petruzzelli, in scena “Il Gobbo del Califfo” di Franco Casavola: Carofiglio e Guerri introdurranno l’opera

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BARI - Nuovo appuntamento con la Stagione d’Opera della Fondazione Teatro Petruzzelli che dal 21 al 24 maggio porterà in scena Il Gobbo del Califfo di Franco Casavola.

L’opera, con la regia di Mariano Dammacco, vedrà sul podio dell’Orchestra del Petruzzelli il maestro Matteo Del Maso, mentre il Coro del Teatro sarà diretto da Marco Medved. Scene e disegno luci sono firmati da Angelo Linzalata insieme allo stesso Dammacco, mentre i costumi portano la firma di Franca Squarciapino.

Ad arricchire le rappresentazioni saranno gli interventi introduttivi di due importanti nomi della cultura italiana. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio, alle ore 20.30, l’opera sarà introdotta dallo scrittore Gianrico Carofiglio, mentre sabato 23 e domenica 24 maggio, alle ore 18, sarà Giordano Bruno Guerri a dialogare con il pubblico prima dello spettacolo.

Il cast vedrà protagonisti Stefano Colucci nel ruolo de L’innamorato, Arturo Espinosa (Il ciabattino), Aoxue Zhu (La ciabattina), William Hernandez (Il gobbo), Enrico Di Geronimo (Il dottore), Oronzo D’Urso (Il collerico), Dario Sogos (Il mercante), Omar Cepparoli (Il visir) e Prisco Blasi nei ruoli de Il barbiere e Il muezzin.

Martedì 19 maggio alle ore 19, nel Foyer del Teatro Petruzzelli, si terrà inoltre la tradizionale Conversazione sull’Opera a cura di Jacopo Pellegrini. L’ingresso avrà un costo di 2 euro e l’incontro sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli e online.