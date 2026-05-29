Terlizzi, arrestato 38enne: tre rapine tra Molfetta e Corato

TERLIZZI - Un 38enne di Terlizzi è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo è ritenuto responsabile di una serie di colpi messi a segno tra Molfetta e Corato ai danni di farmacie e parafarmacie.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio più recente si è verificato in una farmacia di Molfetta, dove il 38enne sarebbe entrato minacciando il titolare con una bottiglia di vetro. Dopo aver intimorito il personale, avrebbe sottratto dalla cassa poco più di 800 euro, per poi allontanarsi rapidamente.

Le successive attività investigative hanno permesso di collegarlo ad altri due episodi analoghi avvenuti tra marzo e aprile in esercizi commerciali di Corato. In quei casi, le modalità sarebbero state simili, con azioni rapide e intimidazioni nei confronti dei titolari.

L’uomo è stato successivamente identificato e fermato dai carabinieri, che hanno eseguito il provvedimento di arresto su disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire nel dettaglio la sequenza dei colpi contestati.