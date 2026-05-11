Tragedia a Corigliano Calabro: 41enne molfettese Gianandrea La Forgia muore durante gara di enduro

CORIGLIANO CALABRO - Tragedia ieri mattina a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, dove il 41enne Gianandrea La Forgia, originario di Molfetta, è morto durante una gara di enduro.

L’uomo stava partecipando a una manifestazione sportiva nell’area del parco comunale “Fabiana Luzzi” quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava in pista.

Immediato l’intervento dei soccorritori e dei mezzi di emergenza presenti sul percorso. Nonostante le manovre di rianimazione messe in atto sul posto, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe sopraggiunto pochi minuti dopo l’insorgere del malore.

La Forgia era conosciuto nell’ambiente degli appassionati di motori e viveva a Molfetta. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto la comunità locale, suscitando profondo cordoglio tra amici, conoscenti e compagni di passione.

Le cause esatte del decesso saranno chiarite nelle prossime ore attraverso gli accertamenti disposti dalle autorità competenti.