Fantasticherie a Conversano: un weekend di eventi gratuiti tra mascotte, musica e spettacoli circensi

CONVERSANO - A Conversano è in arrivo un fine settimana dedicato alle famiglie e ai più piccoli con, il format di Wonderland Eventi che propone spettacoli, animazione e intrattenimento gratuito.

L’appuntamento è per domenica 31 maggio 2026, a partire dalle 19.30, in occasione della festa patronale della Madonna della Fonte. La Villa comunale Giuseppe Garibaldi si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio “villaggio delle fiabe”, con installazioni e aree tematiche dedicate ai personaggi più amati dai bambini.

Tra le attrazioni principali ci saranno dieci mascotte ispirate a cartoni animati, film d’animazione ed eroi, tra cui Pinocchio, Winnie the Pooh, Woody di Toy Story e Capitan America, ognuno con uno spazio dedicato per accogliere il pubblico.

Il programma prevede inoltre un ricco calendario di spettacoli dal vivo: esibizioni di trampolieri, show di bolle di sapone, teatro dei burattini e performance circensi animeranno il parco comunale, accompagnati da momenti musicali con artisti dal vivo in piazza.

“Fantasticherie” chiuderà un intero weekend di eventi che include anche “La Notte dei Giganti”, in programma sabato 30 maggio: dalle 19.30 il centro storico di Conversano sarà animato dalle evoluzioni di dieci trampolieri che accompagneranno residenti e visitatori lungo le strade del borgo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e sono realizzati in collaborazione con il Comitato feste patronali Madonna della Fonte, la Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta e la Diocesi Conversano-Monopoli, con il patrocinio del Comune di Conversano.

Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp di Wonderland Eventi 393 729 52 98 o consultare le pagine social ufficiali dell’organizzazione.



