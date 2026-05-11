Bari, senza dimora muore in corso Italia: cordoglio per Nicolae, avrebbe compiuto 44 anni il giorno dopo

BARI - A Bari, in corso Italia, è stato trovato senza vita domenica mattina un uomo senza dimora identificato come Nicolae, 43 anni, originario della Moldavia. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto per un improvviso malore.

Nicolae era conosciuto dai servizi sociali e dalle unità di strada attive sul territorio e da tempo viveva in condizioni di forte fragilità sociale. La sua presenza era nota anche ai volontari dell’associazione In.Con.Tra-Bari, che nel corso degli anni lo avevano seguito e supportato durante le attività di assistenza rivolte alle persone senza dimora.

L’associazione ha espresso profondo cordoglio, ricordandolo sui social come «un amico» e «parte della famiglia» del gruppo di volontari. Nel messaggio è stata sottolineata la sua storia segnata da solitudine, difficoltà personali e problemi legati all’alcol, oltre al costante impegno degli operatori e dei volontari nel tentativo di offrirgli sostegno.

La vicenda ha riacceso l’attenzione sul tema dell’emarginazione sociale e della solitudine nelle strade della città di Bari. I volontari hanno ricordato come Nicolae non fosse mai stato lasciato solo, grazie alla rete di assistenza costruita nel tempo da associazioni e istituzioni.

Particolarmente toccante il ricordo del suo compleanno: Nicolae avrebbe compiuto 44 anni proprio il giorno successivo alla tragedia.

I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni.