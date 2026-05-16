Tragico incidente sull’A1 tra Capua e Caianello: muore motociclista pugliese di 50 anni

CASERTA - Tragedia sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Una donna pugliese di 50 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in direzione Roma in sella alla sua moto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la motociclista stava percorrendo l’autostrada insieme ad altri centauri quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Dopo la caduta, la donna sarebbe stata investita da un mezzo pesante in transito. L’impatto si è rivelato fatale e per la 50enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, che hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato dell’A1 durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.