Turismo inclusivo in Puglia: parte il progetto “Olio Mare Fantasia” tra Bitonto, Giovinazzo e Molfetta

BITONTO – Garantire il diritto al turismo e alla fruizione del tempo libero anche alle persone con disabilità: è questo l’obiettivo di “Olio Mare Fantasia – Un tour per tutti: Ospitalità, accessibilità, innovazione”, il nuovo progetto attivato nei comuni di Bitonto, Giovinazzo e Molfetta.

L’iniziativa è stata presentata venerdì 29 maggio a Bitonto e nasce nell’ambito del programma COSTA – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità. Il progetto punta a rafforzare l’accessibilità turistica attraverso percorsi integrati tra accoglienza, innovazione e inclusione sociale.

Una rete territoriale per l’accessibilità

Il progetto si fonda su una collaborazione tra enti pubblici, realtà del terzo settore e operatori privati, con l’obiettivo di costruire una rete stabile di servizi inclusivi.

«L’accessibilità non riguarda solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali e sociali», ha spiegato Daniela Altomare, presidente della Cooperativa Zip.H, capofila del progetto. «L’obiettivo è creare percorsi turistici realmente fruibili da tutti, capaci di generare valore culturale ed economico per il territorio».

Per Nica Mastronardi, coordinatrice AReT – Pugliapromozione, si tratta di una progettualità già consolidata: «Siamo alla seconda edizione e i risultati sono molto positivi. Il progetto ha favorito un cambiamento di mentalità: il turismo deve essere inclusivo e accessibile, integrando welfare e sviluppo territoriale».

Diritti, turismo e sviluppo economico

Sulla stessa linea l’intervento del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, che ha sottolineato come l’accessibilità rappresenti una sfida ancora aperta: «Le spiagge accessibili sono ancora a macchia di leopardo. Ma il turismo inclusivo non è solo una questione sociale: è anche una leva di crescita economica per il territorio».

Itinerari inclusivi e Carta dei Servizi

Tra le principali novità del progetto figurano la Carta dei Servizi per il Turismo Accessibile, una mappatura dell’accessibilità territoriale e la creazione di itinerari fruibili sia fisicamente che in modalità virtuale.

Previsti anche percorsi esperienziali integrati e strumenti digitali per facilitare l’accesso ai luoghi culturali e turistici dei tre comuni coinvolti.

Accanto a queste azioni, il progetto si intreccia con altre iniziative di inclusione sociale, come “Vicini per Cura”, che promuove laboratori artigianali e la realizzazione di gadget turistici inclusivi.

Le istituzioni locali

I sindaci dei comuni coinvolti hanno ribadito il valore strategico dell’iniziativa.

Per Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto, si tratta di «un passo concreto verso una maggiore accessibilità dei luoghi culturali e turistici».

Per Michele Sollecito, primo cittadino di Giovinazzo, il progetto consente «di rendere il patrimonio artistico e culturale realmente accessibile a tutti».

Infine, Michele Cataldo della Regione Puglia ha evidenziato come il turismo accessibile rappresenti «non solo una leva sociale, ma anche un motore di sviluppo economico e territoriale».

Un modello di turismo inclusivo

“Olio Mare Fantasia” si inserisce così in un più ampio processo di trasformazione del turismo pugliese, che punta a integrare costa ed entroterra, innovazione e welfare, accessibilità e valorizzazione del patrimonio locale.

Un modello che mira a rendere il territorio non solo più accogliente, ma davvero fruibile da tutti.