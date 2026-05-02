“Una caravella di arte e di pace”: Bari si prepara al Corteo Storico di San Nicola 2026

BARI – Il 7 maggio 2026 la città si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto per il Corteo Storico di San Nicola, uno degli appuntamenti più identitari e partecipati della tradizione barese. L’edizione di quest’anno, intitolata “Una caravella di arte e di pace”, punta a unire rievocazione storica, linguaggi artistici contemporanei e un forte messaggio simbolico legato alla convivenza e alla pace.

La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vito Leccese, delle istituzioni cittadine, dei rappresentanti della Basilica di San Nicola e della direzione artistica guidata da Gianni Ciardo, affiancato da Christian Calabrese per l’organizzazione.

Il titolo scelto per l’edizione 2026 sintetizza l’impostazione del progetto: non solo una rievocazione storica della traslazione delle reliquie del Santo, ma un racconto collettivo che coinvolge la città e le sue componenti sociali e culturali. L’arte, nelle sue diverse forme, diventa il filo conduttore dell’intero percorso scenico.

Un corteo tra storia e linguaggi contemporanei

Il Corteo Storico partirà da piazza Federico II di Svevia e attraverserà il centro cittadino fino alla Basilica di San Nicola, dove si concluderà intorno alle 23. Il percorso sarà scandito da quadri scenici, performance musicali e coreografie dal vivo.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, il coinvolgimento diretto di giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Bari, chiamati a realizzare un’opera scultorea e un accompagnamento musicale originale per il corteo. Due attori guideranno il pubblico nella narrazione della traslazione delle reliquie, trasformando la rievocazione in un racconto immersivo.

I quadri scenici

Il corteo sarà articolato in più quadri: dall’apertura con gli araldi a cavallo alla rappresentazione della “caravella dell’arte e della pace”, fino alla ricostruzione della traslazione del 1087, con marinai, pellegrini, nobili e rappresentazioni del popolo barese dell’epoca. Ampio spazio sarà dedicato anche alla partecipazione delle comunità straniere presenti in città.

Un evento diffuso nei municipi

Nei giorni precedenti la manifestazione, il corteo sarà anticipato da un percorso nei cinque Municipi di Bari, con tappe nelle parrocchie e momenti di racconto e partecipazione comunitaria, rafforzando il legame tra tradizione religiosa e territorio.

Inclusione e accessibilità

L’edizione 2026 conferma e potenzia le misure di accessibilità: interpretariato LIS e LIST, aree dedicate per persone con disabilità, servizi di supporto e audiodescrizione, oltre a strumenti come cuffie antirumore e assistenza dedicata. È prevista anche una web app per seguire il corteo in tempo reale con informazioni e mappe interattive.

Il messaggio della città

Nel corso della presentazione, il sindaco Leccese ha sottolineato il valore simbolico dell’evento come momento di identità collettiva e coesione sociale, mentre la giunta ha ribadito l’importanza di San Nicola come figura di dialogo e ponte tra culture.

Il direttore artistico Gianni Ciardo ha definito il corteo “un evento unico, che appartiene alla storia viva della città e che dovrebbe accompagnarne ogni giorno l’identità”.

Un corteo come “preghiera collettiva”

Tra gli elementi più evocativi dell’edizione 2026 anche lo spettacolo in piazza Libertà, “La Luna di San Nicola – Orbite di luce”, che unisce danza, musica e performance in una chiave simbolica e contemporanea, definito dagli autori come una “preghiera collettiva” rivolta al Santo patrono.

Il Corteo Storico di San Nicola si conferma così non solo rievocazione storica, ma evento culturale diffuso, capace di intrecciare memoria, partecipazione e linguaggi artistici contemporanei in un’unica narrazione cittadina.