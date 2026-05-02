Margherita di Savoia, al Festival dell’Aquilone un messaggio di pace nel mondo

MARGHERITA DI SAVOIA – Un gesto simbolico e partecipato ha segnato la giornata odierna del Festival internazionale dell’Aquilone in corso a Margherita di Savoia. Centinaia di bambini hanno preso parte al lancio di palloncini bianchi in cielo, ciascuno accompagnato da un messaggio personale dedicato alla pace nel mondo.

L’iniziativa si è svolta sulla spiaggia, tra gli aquiloni colorati che stanno animando la dodicesima edizione della manifestazione, trasformando il litorale in un grande spazio di incontro tra culture e sensibilità diverse. Il momento del lancio ha visto i più piccoli riunirsi e scandire all’unisono la frase “Vogliamo la pace nel mondo”, in un clima di forte partecipazione emotiva.

«Il Festival internazionale dell’aquilone non è solo sinonimo di divertimento e spensieratezza, ma anche un’occasione importante di riflessione, come quella sulla pace, oggi più che mai doverosa» ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente di Asba. «Delegazioni di aquilonisti provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, con orientamenti politici e religiosi diversi, sono oggi accomunate dalla stessa passione per la convivenza pacifica e la libertà».

L’edizione 2026 del festival, iniziata il 24 aprile e in programma fino al 3 maggio, ospita circa cento aquilonisti provenienti da numerosi Paesi, con l’Austria come nazione ospite d’onore. Accanto alle delegazioni italiane, sono presenti rappresentanze da Europa, Asia, America e Oceania, a testimonianza della dimensione internazionale dell’evento.

Il programma proseguirà nei prossimi giorni con voli liberi, esibizioni acrobatiche, laboratori per bambini e momenti culturali e musicali. Tra questi, anche una conferenza dedicata a Pietro Giannone e diverse iniziative enogastronomiche e artistiche che arricchiscono il calendario della manifestazione.

Il Festival, organizzato da Asba con il supporto del Comune di Margherita di Savoia e il patrocinio della Regione Puglia, si conferma così non solo evento turistico e spettacolare, ma anche occasione di riflessione condivisa su temi di attualità e convivenza internazionale.