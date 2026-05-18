'Classica d'estate... & wine 2026': dal 14 giugno al 5 luglio otto concerti nella Sala Giardino di Lecce



LECCE - Sarà ancora una volta il suggestivo scenario della Sala Giardino, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione a Lecce, ad ospitare la nuova edizione di “Classica d’Estate... & wine” 2026, la rassegna estiva firmata dalla Camerata Musicale Salentina dedicata alla musica classica e al piacere della convivialità. Otto appuntamenti, da domenica 14 giugno a domenica 5 luglio, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra atmosfere intime, grandi autori e giovani talenti vincitori di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali. - Sarà ancora una volta il suggestivo scenario della Sala Giardino, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione a Lecce, ad ospitare la nuova edizione di “Classica d’Estate... & wine” 2026, la rassegna estiva firmata dalla Camerata Musicale Salentina dedicata alla musica classica e al piacere della convivialità. Otto appuntamenti, da domenica 14 giugno a domenica 5 luglio, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra atmosfere intime, grandi autori e giovani talenti vincitori di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali.





Anche quest’anno ogni concerto sarà preceduto da un momento di degustazione: gli spettatori potranno rilassarsi nel verde della Sala Giardino sorseggiando un calice di vino selezionato della cantina Apollonio, vivendo un’esperienza capace di unire l’eleganza della musica dal vivo al piacere dell’incontro e della condivisione.





“Classica d’Estate... & wine” si conferma così un appuntamento atteso dell’estate leccese, pensato per chi ama la cultura, la bellezza e le emozioni autentiche. Una rassegna che valorizza giovani interpreti di straordinario talento e che trasforma la musica classica in un’esperienza accessibile, coinvolgente e immersiva, in uno dei luoghi più affascinanti e raccolti della città.





Ad inaugurare la rassegna, domenica 14 giugno, sarà “Dalla Spagna al Sudamerica”, concerto che vedrà protagonisti i grandi musicisti Giulio Tampalini alla chitarra e Gino Zambelli al bandoneón, con musiche di Albéniz, De Falla, Villa-Lobos, Piazzolla e Gardel.





Sabato 20 giugno spazio a “Intrecci Sonori” con David Stefanović al mandolino, vincitore del Concerto Premio della Camerata al Concorso Musicale Internazionale “Erik Satie 2025” di Caprarica, e Rebecca Brindicci al pianoforte, impegnati in un programma che attraversa le sonorità di Leone, Saint-Saëns e Calace.





Domenica 21 giugno il pianista Cosimo Ladogana, vincitore del Concerto Premio della Camerata al Concorso Internazionale “Musica Classica e Jazz” 2025 di Gallipoli, renderà omaggio al poeta del pianoforte con “Chopiniana”, recital interamente dedicato alle musiche di Fryderyk Chopin.





Venerdì 26 giugno sarà la volta del Saxlibitum Quartet con “Viaggio tra i generi del Novecento”: Valentina Merlino al sax soprano, Samuele Congedi al sax alto, Davide Cordella al sax tenore e Paolo Caroppo al sax baritono, vincitori del Concerto Premio CMS al Concorso Musicale Internazionale “Villa La Meridiana 2025” di Santa Maria di Leuca, interpreteranno musiche di Singelée, Vellones, Kreutzer, Iturralde, Escaich, Piazzolla e Morricone.





Domenica 28 giugno il Níkē Piano Trio, formato da Federica Franchi al violino, Alessandro Mauriello al violoncello e Valeria Fasiello al pianoforte, proporrà “Quant’è bella giovinezza”, con musiche di Brahms e Šostakovič.





Il mese di luglio si aprirà venerdì 3 con “Musica tra i Pirenei”, concerto del Duo Aequoreo composto da Christian Summa al saxofono e Vito Alessio Calianno al pianoforte, vincitori del Concerto Premio CMS al Concorso Internazionale “MusicArte Festival & Competition 2025” di Tiggiano, con un repertorio che spazierà da Milhaud a Debussy, da Bozza a Desenclos.





Sabato 4 luglio i pianisti Maria Angela Nestola e Francesco Leccese, vincitori del Concerto Premio CMS al Concorso Musicale Internazionale “La Vallonea 2025” di Tricase, porteranno in scena “Oltre l’idea pura: arte, storia e danza in musica”, un affascinante percorso musicale tra Beethoven, Skrjabin, Granados, Debussy, Respighi, Villa-Lobos e Piazzolla.





Gran finale domenica 5 luglio con “Arie al par del vento”: il soprano Marina Conte e il tenore Viktor Yankovskyi, vincitori del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Cloe Elmo – Magliano Ti Amo 2025”, accompagnati al pianoforte da Enrico Tricarico, interpreteranno celebri pagine di Verdi, Donizetti, Mozart, Puccini, Gounod, Leoncavallo e Bizet.





Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.45 presso la Sala Giardino di Lecce. Apertura botteghino ed ingresso in giardino dalle ore 20.





Un nuovo viaggio tra musica, emozioni e sapori attende il pubblico dell’estate 2026, sotto il segno dell’eccellenza artistica e della bellezza condivisa.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.





Biglietti e abbonamenti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 - 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti





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Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all'11 giugno l'abbonamento agli otto eventi della rassegna costa 55 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





ABBONAMENTO A 8 CONCERTI

Intero € 65, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 55





PREZZI dei BIGLIETTI

Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce ed "Università del Salento" | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.





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BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno e luglio si riceve su appuntamento.

Tel: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!