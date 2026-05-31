Valenzano-Bari, inseguimento nella notte: arrestato 51enne a bordo di un suv rubato

BARI – Un uomo di 51 anni, residente nel Barese e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento ad alta velocità tra Valenzano e Bari.

L’operazione è stata condotta dai militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile di Triggiano, con il supporto del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Bari. L’uomo è ritenuto responsabile, allo stato delle indagini e fatta salva la presunzione di innocenza, dei reati di fuga pericolosa, lesioni personali, danneggiamento, ricettazione e riciclaggio.

I fatti sono iniziati nella serata del 30 maggio, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio a Valenzano ha notato un SUV sospetto e ha deciso di procedere a un controllo. Alla vista dei militari, il conducente si è dato alla fuga percorrendo diverse strade cittadine.

L’inseguimento si è concluso in via Bruno Buozzi, a Bari, dove il mezzo ha terminato la sua corsa dopo aver impattato violentemente contro una gazzella dell’Arma dei Carabinieri.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di verificare che il SUV risultava rubato dall’agosto 2025. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto numerosi utensili da taglio e da scasso, una ricetrasmittente e una lastra metallica artigianale installata nella parte posteriore del mezzo, presumibilmente utilizzata come protezione balistica.

Il veicolo e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il 51enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri episodi criminosi. Come previsto dalla legge, la posizione dell’indagato sarà valutata nelle successive fasi del procedimento e l’eventuale responsabilità penale potrà essere accertata soltanto con sentenza definitiva.