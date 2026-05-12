Ventouris Ferries lancia “Il Mare di Tutti”: le navi diventano spazi culturali aperti alla città di Bari

BARI - Ventouris Ferries presenta “Il Mare di Tutti”, il nuovo progetto socio-culturale nato con l’obiettivo di trasformare le proprie navi in luoghi aperti alla cittadinanza, dedicati a cultura, educazione e inclusione sociale.

L’iniziativa sarà presentata venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 10, a bordo della nave ormeggiata presso la Stazione Marittima del Porto di Bari, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva 2026.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Bari, punta a ridefinire il rapporto tra porto, territorio e compagnia marittima, trasformando le navi durante le soste in porto in veri e propri contenitori culturali capaci di ospitare laboratori, eventi educativi, iniziative artistiche e momenti di incontro con la comunità.

Per l’occasione sarà firmato un Protocollo d’Intesa tra Ventouris Ferries S.p.A. e il Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili. L’accordo, valido per il mese di giugno 2026, prevede l’organizzazione di visite educative gratuite a bordo dedicate ai bambini iscritti ai campi estivi comunali.

Il programma prevede una visita settimanale per tutto il mese, della durata di circa due ore, con tour guidato della nave e il laboratorio didattico “Le Perle del Mare”, rivolto ai bambini dei centri estivi parrocchiali cittadini.

Durante il laboratorio, 52 bambini tra i 7 e i 9 anni scopriranno il mondo dei molluschi bivalvi e delle conchiglie attraverso attività educative dedicate a habitat, caratteristiche e ruolo ecologico degli organismi marini. Seguirà un momento creativo con la realizzazione di manufatti ispirati al mare.

Alla presentazione interverranno Vito Lacoppola, Francesco Mastro e Antonello Di Benedetto.