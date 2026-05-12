Bitonto Opera Festival 2026, al via le audizioni per il “Rigoletto” di Verdi

BITONTO - Prende forma il cartellone del Bitonto Opera Festival 2026. L’associazione La Macina APS ha annunciato l’avvio delle audizioni conoscitive in vista della nuova edizione della rassegna, che culminerà con la messa in scena del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, in programma il prossimo 25 luglio.

Le selezioni si terranno sabato 30 maggio e rappresentano il primo passo verso la 23esima edizione del festival, dedicata interamente all’universo artistico verdiano. Dopo il successo del “Falstaff”, andato in scena lo scorso 31 marzo, il festival punta ora su una delle opere più celebri del repertorio lirico italiano.

L’esperienza del “Falstaff” ha coinvolto anche il mondo della scuola, con matinée dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e circa 400 ragazzi presenti agli appuntamenti formativi e divulgativi. In scena i giovani attori della compagnia teatrale AttoReMatto, con la regia di Cecilia Maggio, mentre la rappresentazione serale dell’opera è stata curata artisticamente da Carlo Antonio De Lucia insieme al Laboratorio del Bitonto Opera Festival.

L’iniziativa, promossa da La Macina APS, ha potuto contare sulla collaborazione di diverse realtà culturali del territorio, tra cui Minerva Events Manager e la stessa compagnia AttoReMatto, oltre al sostegno di Puglia Culture e del professor Nicola Pice, impegnati nella promozione dell’opera lirica come strumento educativo e culturale.