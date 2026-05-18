Via a Miss Mondo 2026, dal prossimo tre giugno via alle fasi finali italiane del concorso di bellezza più antico ed affascinante del Pianeta



Gallipoli per il 22esimo anno accoglie le 120 Miss provenienti da tutte le regioni italiane. Domenica 14 Giugno all’Ecoresort Le Sirené Lo show finale. Presenta Antonio Mezzancella. Special guest Valerio Scanu ed il violinista Pierpaolo Foti





GALLIPOLI (LE) - Gallipoli ed il noto e storico network alberghiero "Caroli Hotels", pronti ad accogliere ed ospitare le fasi finali di Miss Mondo Italia 2026 il concorso più antico, prestigioso ed affascinante del pianeta. Per il 22esimo anno di fila, l’attesa kermesse di bellezza decreterà a Gallipoli, la Miss che rappresenterà l’Italia a Miss World.





La fase finale, si svilupperà nell’arco di due settimane e precisamente dal tre giugno sino al 14 giugno, giorno dello show finale che si svolgerà nella cornice dell’Ecoresort le Sirenè, tra la bellezza incontaminata del Parco naturale di Punta Pizzo e bianca spiaggia e mare turchese della costa gallipolina. Saranno giorni intensi per le 120 Miss che arriveranno nel Salento in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia, giorni caratterizzati da eventi collaterali e promozione del territorio, aspetti questi importanti che qualificano di fatto Miss Mondo Italia come evento importante ed atteso, e che dati e presenze alla mano, apre l’estate di Puglia. Il primo step del Concorso interesserà tutte le 120 candidate. Le Miss sbarcheranno a Gallipoli appunto a partire dal tre giugno, poi a seguire dopo diverse prove in cui dovranno misurarsi, saranno annunciate le 50 finaliste. Di queste, solo 25 Miss, saranno scelte per lo show finale.





La kermesse sarà seguita oltre che dalle testate nazionali e regionali, dai canali social di Miss Mondo Italia (profili istituzionali su facebook ed instagram) grazie al lavoro di esperti di comunicazione ed influencers che veicolano oltre due milioni di followers, e calamiteranno l’attenzione del popolo della rete con le loro "stories" e con i "tags" sui profili personali.





La finale di Miss Mondo Italia 2026 e gli ospiti. Diverse le novità annunciate dall’organizzazione del concorso diretta da Antonio Marzano e Maria Rosaria De Simone. Partiamo dall’hospitality che come da ormai storica tradizione, ha stabilito il suo quartier generale al "Bellavista Club" di Corso Roma, nel cuore di Gallipoli, mentre l’Ecoresort "Le Sirenè", come detto, altra struttura del network alberghiero "Caroli Hotels", avrà il ruolo importante e centrale ed ospiterà la finalissima in programma domenica 14 giugno. Per il 5 giugno prevista invece la prefinale, spettacolo che sarà presentato dalla bellissima Lucrezia Mangilli Miss Mondo Italia 2024.





Lo show finale del 14 giugno che incoronerà la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World, come detto si svolgerà nello scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè. Le Miss finaliste, si contenderanno l’ambita fascia e la corona del concorso oltre come ovvio, al diritto a rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss World. A presentare la serata finale sarà lo show man ed autore di programmi Rai Antonio Mezzancella, bravo ed ecclettico come sempre. Tanti gli ospiti attesi e tra questi il cantante Valerio Scanu, il talentuoso violinista Pierpaolo Foti, la Miss Mondo in carica, la bellissima Sofia Viola.





La storia del concorso





Com’è noto Miss Mondo Italia è il concorso ufficiale per la selezione della rappresentante italiana a Miss World, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, cui partecipano più di 100 paesi con un seguito di oltre due miliardi di persone. Una manifestazione che interessa l’intero territorio italiano, con una copertura totale delle venti regioni, nelle quali durante l’anno si svolgono le numerose e seguitissime selezioni e finali regionali, che consentono l’accesso alla Finale Nazionale in programma durante la bella stagione a Gallipoli, località balneare di tendenza e meta tra le più gettonate del turismo europeo. Le finali di Miss Mondo, negli anni sono state presentate da artisti di calibro nazionale, da Stefano De Martino a Enzo Iacchetti da Paolo Ruffini a Giorgia Palmas, registrando peraltro la partecipazione di numerosi ospiti, attori, cantanti e musicisti di caratura nazionale ed internazionale.