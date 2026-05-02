Weekend di sport in Puglia: un fitto calendario tra gare, trail e mezze maratone

Master protagonisti in Sicilia

BARI - Fine settimana intenso per l’atletica pugliese, con un programma ricco di eventi su tutto il territorio regionale tra gare su strada, meeting in pista, trail e appuntamenti di livello nazionale. Le competizioni si inseriscono nel weekend lungo aperto dalle manifestazioni del 1° maggio.

Trasferta a Catania per gli atleti pugliesi impegnati nei Campionati Europei Master Non Stadia, con oltre 1000 partecipanti provenienti da 28 nazioni. Una vetrina internazionale per i portacolori regionali in maglia azzurra.

Titoli regionali a Molfetta

Sabato e domenica lo stadio “Cozzoli” di Molfetta ospita i Campionati regionali Master di società Puglia-Basilicata, con gare maschili e femminili e numerosi concorsi extra utili per l’avvio della stagione all’aperto.

Il 1° maggio tra Martina Franca e Borgagne

Buoni numeri per il “Vignaletto Challenge” di Martina Franca, con 348 atleti classificati. Vittorie per Giuseppe Santoruvo tra gli uomini e Annalisa Dimola tra le donne.

A Borgagne (Lecce), invece, successo per Claudio Accogli nella “Marcialonga di Primavera”, mentre tra le donne si impone Agnese De Luca. Spazio anche ai più giovani con la “Corriborgagne”, dedicata alle categorie giovanili.

Meeting e gare giovanili

Sabato a Lecce appuntamento al campo scuola “Montefusco” per il meeting provinciale, mentre a Barletta lo stadio “Puttilli” ospiterà le gare esordienti valide per il Campionato di società BAT-Foggia, sulla pista intitolata a Pietro Mennea.

A Locorotondo è in programma il “Trail in corsa per la biodiversità”, gara da 10 km su percorso naturalistico.

Strada protagonista nel weekend

Domenica spazio alle competizioni su strada con eventi di livello nazionale:

A Bari la Med Marathon, mezza maratona e staffetta su 21 km

A San Giovanni Rotondo la “Mezza del Santo” e la “Corsa dei Pirgiani”

A Maglie la Stracittadina Magliese, 10 km valida per il circuito “Running in Salento”

A Ostuni la tappa del circuito Corripuglia, con la “Ostuni una città che corre”





Un fine settimana che conferma la Puglia come uno dei territori più attivi nel panorama podistico e dell’atletica leggera, con eventi che coinvolgono atleti di ogni età e livello.