Alex Zanardi è morto a 59 anni: l’annuncio della famiglia

Il campione bolognese, simbolo del paralimpismo mondiale, si è spento dopo una lunga battaglia seguita ai gravi incidenti del 2001 e del 2020

È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e icona dello sport paralimpico internazionale. La notizia è stata diffusa dalla famiglia nella mattinata del 2 maggio 2026. Zanardi aveva 59 anni.

Campione amatissimo e figura simbolo di resilienza, Zanardi aveva costruito una carriera unica: prima in Formula 1 e nel Campionato CART, poi la straordinaria rinascita sportiva dopo il drammatico incidente del 2001 al Lausitzring, in Germania, che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Da quel momento aveva trasformato la sua vita diventando un riferimento mondiale del paraciclismo, conquistando quattro ori paralimpici tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a numerosi titoli mondiali.

Nel 2020 un secondo grave incidente durante una manifestazione di beneficenza in handbike lo aveva nuovamente messo in condizioni critiche, segnando l’inizio di un lungo periodo di cure e riabilitazione.

La sua storia è stata spesso definita un esempio di forza, determinazione e capacità di trasformare la tragedia in rinascita sportiva e umana.