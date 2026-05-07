XXIII Festa di Cinema del Reale e dell'Irreale, dal 15 al 18 luglio 2026 al Castello Volante di Corigliano d’Otranto torna la Festa di Cinema del reale e dell’irreale



Al via l’open call per il nuovo concorso CORTIIIIIIII e CINEMA90, aperto ad autori e autrici senza limiti d’età. Candidature aperte fino al 5 giugno.





CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) - Riattraversare i luoghi, gli spazi, le esperienze. Torna, dal 15 al 18 luglio al Castello Volante di Corigliano d’Otranto e nei luoghi che, da anni, ne fanno un’esperienza diffusa sul territorio, la XXIII Festa di Cinema del reale e dell’irreale. Da ventitré edizioni la Festa – un progetto Big Sur realizzato con le associazioni OfficinaVisioni e Cinema del reale, con il sostegno di Regione Puglia, in collaborazione con Castello Volante e Comune di Corigliano d’Otranto – propone a un pubblico ampio le narrazioni del reale, distinguendosi per la capacità di far dialogare cinema e musica, arti visive e performative, formazione e pratiche collettive, costruendo nel tempo una comunità culturale radicata nei luoghi e nei territori.





Tra le novità dell’edizione 2026, il concorso aperto ad autori e autrici senza limiti d’età: pensato per valorizzare il documentario e le forme del cinema di ricerca che da sempre attraversano il festival, si articola in due sezioni competitive, CORTIIIIIIII e CINEMA90. È un invito rivolto a opere di qualsiasi nazionalità e lingua, coerente con la vocazione del festival a riconoscere nel cinema un atto poetico e politico, ma anche una pratica di resistenza, ricerca condivisa e immaginazione collettiva.





Non a caso, a orientare l’edizione 2026 è la parola CAOS, intesa non come semplice figura del disordine - confusione estrema di cose e idee - ma come condizione del presente: un paesaggio instabile attraversato da traiettorie interrotte, movimenti continui, ritorni imprevisti. Un tempo che sfugge a letture lineari e chiede forme di racconto capaci di sostare nella complessità senza ridurla, di attraversare ciò che si spezza, si sposta, si ricompone. CAOS è un vuoto da cui possono nascere nuove energie creative.





Il concorso e le due sezioni





Dentro questa cornice, il tema che accomuna le due sezioni del concorso è STRADE. Se il caos è la materia del presente, le strade ne diventano le linee di attraversamento: luoghi fisici e simbolici, di passaggio, incontro, conflitto, deriva e ritorno; geografie reali e paesaggi interiori, spazi di confine o di possibilità, smarrimento e scoperta; traiettorie individuali e collettive attraverso cui leggere e raccontare il mondo. Una traccia aperta che invita autrici e autori a confrontarsi con il presente e con le sue trasformazioni, attraverso forme, linguaggi e durate differenti.

- La sezione CORTIIIIIIII prevede la selezione di 10 cortometraggi della durata massima di 20 minuti. Sono ammesse opere prodotte non prima di gennaio 2025, appartenenti al cinema documentario, alla finzione e alle pratiche sperimentali, incluse animazione, video musicali, videoarte e altre forme di sconfinamento.

- La sezione CINEMA90 prevede invece la selezione di circa 20 opere audiovisive della durata massima di 90 secondi. Possono partecipare lavori prodotti non prima di gennaio 2021, senza alcuna preclusione di stile o di genere.

Due formati differenti, due ritmi di visione, due modi di misurarsi con il presente: da un lato il tempo dell’attraversamento, dell’osservazione, della relazione; dall’altro la sintesi, l’urgenza, la precisione del frammento.





I premi e le giurie





La giuria di esperti, composta da cinque operatrici e operatori del mondo del cinema e delle arti visive nominati dalla Direzione della Festa, valuterà la sezione CORTIIIIIIII. La Giuria DAMS, composta da studentesse e studenti iscritti alla facoltà DAMS dell’Università del Salento, valuterà invece la sezione CINEMA90.

In palio, per la sezione CORTIIIIIIII sono previsti 1.200 euro per il primo classificato e 800 euro per il secondo classificato. Per la sezione CINEMA90 sono previsti 600 euro per il primo classificato e 400 euro per il secondo classificato. La Festa potrà inoltre attribuire ulteriori premi e menzioni. La selezione dei film avverrà a cura e a giudizio insindacabile della Direzione della Festa. Tutte le opere selezionate entreranno a far parte del programma della XXIII edizione.

L’iscrizione al concorso prevede il pagamento di una quota di registrazione di 5 euro, valida per tutte le categorie.

La call è aperta: le iscrizioni possono essere presentate online fino alle ore 23:59 del 5 giugno 2026.