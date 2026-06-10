10eLotto, doppio colpo da 50mila euro: una vincita centrata anche a Bari

È finita anche a Bari una delle vincite più alte dell’ultimo concorso del 10eLotto. Un giocatore pugliese ha centrato un premio da 50.001 euro, lo stesso importo conquistato da un altro fortunato vincitore a Nulvi, in provincia di Sassari. Le due vincite sono state realizzate con un 9 con Numero Oro in modalità frequente, a fronte di una giocata da 4 euro.

Il tagliando vincente in terra pugliese è stato giocato in una ricevitoria di via Ferrara, mentre quello sardo è stato realizzato in una ricevitoria di corso Vittorio Emanuele a Nulvi.

Premi anche a Palermo e Potenza

Il concorso ha distribuito altre importanti vincite in diverse regioni italiane. A Palermo, sempre grazie al 10eLotto, un giocatore ha ottenuto 30.000 euro con un 8 con Numero Oro in modalità Lotto.

A Senise, in provincia di Potenza, un altro appassionato ha invece centrato una vincita da 20.000 euro con un 9 in modalità frequente.

Il Lotto premia anche l’Abruzzo

La fortuna ha fatto tappa anche in Abruzzo: a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, sono stati vinti 14.250 euro al Gioco del Lotto grazie a un terno sulla ruota di Milano con la combinazione 17-40-43.

Un concorso che dunque ha premiato diverse zone d’Italia, con la Puglia protagonista grazie al colpo da oltre 50mila euro centrato nel capoluogo regionale.