Capurso, torna il Multiculturita Summer Festival: sul palco Raf, Noemi e Levante

Ci sono festival che propongono semplicemente concerti e poi ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano parte integrante del territorio. È il caso del Multiculturita Summer Festival, una delle rassegne musicali più longeve e riconoscibili della Puglia, che da oltre vent’anni porta a Capurso grandi protagonisti della musica italiana trasformando ogni evento in un momento di incontro tra generazioni, culture e sensibilità differenti.

La XXIV edizione del festival si svolgerà dal 16 al 18 luglio sul sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo e vedrà protagonisti tre artisti capaci di raccontare, con linguaggi diversi, l’evoluzione della musica italiana degli ultimi decenni: Raf, Noemi e Levante.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Capurso, conferma la propria formula vincente: unire grandi nomi del panorama nazionale a un luogo fortemente identitario, creando un’esperienza collettiva dove la musica diventa occasione di condivisione e valorizzazione del territorio.

Raf apre il festival il 16 luglio

Ad inaugurare la rassegna, giovedì 16 luglio, sarà Raf, che ha scelto Capurso come prima tappa del nuovo tour “Infinito - Estate 2026”.

L’artista porterà sul palco un viaggio nella memoria musicale italiana attraverso brani che hanno segnato intere generazioni, da Self Control a Cosa resterà degli anni ’80, fino a Il battito animale e Sei la più bella del mondo.

Con oltre quarant’anni di carriera, più di venti milioni di dischi venduti e una produzione capace di attraversare epoche e stili diversi, Raf continua a essere uno degli interpreti più amati dal pubblico italiano.

Noemi protagonista della seconda serata

Venerdì 17 luglio sarà la volta di Noemi, attesa a Capurso per la sua unica data pugliese.

Una delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea porterà al Multiculturita uno spettacolo fatto di energia, intensità e grande partecipazione emotiva. Nel corso della sua carriera ha conquistato 18 dischi di platino, partecipato otto volte al Festival di Sanremo e firmato successi come Sono solo parole, Glicine e Makumba.

La cantante romana ha saputo costruire un rapporto speciale con il pubblico grazie alla capacità di alternare grandi hit radiofoniche a brani più intimi e personali.

Levante chiude la tre giorni

A chiudere il festival, sabato 18 luglio, sarà Levante, una delle artiste più originali e influenti della scena musicale italiana.

Cantautrice e scrittrice, Levante arriverà a Capurso con il nuovo tour “Dell’Amore”, portando sul palco i brani più recenti del suo percorso artistico insieme alle canzoni che l’hanno resa celebre.

Il suo concerto sarà un racconto fatto di musica, parole ed emozioni, capace di creare un dialogo diretto con il pubblico e di raccontare una generazione attraverso sensibilità e autenticità.

«In un’estate ricca di eventi – commentano gli organizzatori – il festival conferma la propria vocazione: portare in Puglia artisti di primo piano e offrire al pubblico occasioni autentiche di emozione, condivisione e cultura, con tre modi differenti di raccontare la musica su un unico grande palcoscenico sotto le stelle».

Biglietti

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati.

Info e acquisto:

https://www.multiculturita.it/biglietti/

16 luglio – RAF

Capurso (Bari)

17 luglio – NOEMI

Poltronissima Gold: 60 euro + prevenditaPoltronissima: 56,52 euro + prevenditaPoltrona: 51,30 euro + prevenditaGradinata numerata: 39,13 euro + prevendita

Capurso (Bari)

18 luglio – LEVANTE

Poltronissima Gold: 58,26 euro + prevenditaPoltronissima: 51,30 euro + prevenditaPoltrona: 46,96 euro + prevenditaGradinata numerata: 33,91 euro + prevendita

Capurso (Bari)





Informazioni: Tel. 080 5127645

Mail: info@multiculturita.it

Poltronissima Gold: 60 euro + prevenditaPoltronissima: 56,52 euro + prevenditaPoltrona: 51,30 euro + prevenditaGradinata numerata: 39,13 euro + prevendita