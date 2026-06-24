DRIFFest, la settimana si chiude con Valentina Petrini e il film «Per te» di Alessandro Aronadio

La settimana del DRIFFest – Del Racconto, il Film si conclude domani, giovedì 25 giugno, nella corte del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, con un doppio appuntamento dedicato alla letteratura e al cinema. Alle 19.30 torna al festival la giornalista e scrittrice Valentina Petrini, che presenterà il suo ultimo libro Il prezzo della libertà (Solferino), insieme al giornalista Livio Costarella.

L’autrice tarantina, già vincitrice del Premio Leogrande nel 2023 con Il cielo oltre le polveri, propone un racconto che ha il ritmo di un romanzo e nasce dall’incontro con due donne, Sibilla e Anna, appartenenti a generazioni e mondi diversi, ma unite da una stessa drammatica esperienza: una malattia che provoca sofferenza estrema e lascia poco tempo davanti.

Attraverso le loro storie, Petrini affronta temi universali che riguardano tutti: il rapporto con la malattia, il futuro, i diritti e il valore della dignità umana. Il libro mette in luce le contraddizioni di una società nella quale le differenze economiche e culturali possono incidere profondamente anche sulle scelte più delicate della vita, creando cittadini di serie A e di serie B persino davanti alle questioni fondamentali.

A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di «Per te», film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Teresa Saponangelo, dedicato alla storia di Mattia Piccoli, il bambino di 11 anni che nel 2021 è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per «l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre».

La pellicola racconta il rapporto tra Mattia e il papà Paolo, poco più che quarantenne, che progressivamente inizia a perdere frammenti della propria memoria. Una storia di affetto, fragilità e coraggio che porta sul grande schermo una vicenda familiare capace di parlare a tutti.

La 17esima edizione del DRIFFest proseguirà nelle prossime settimane con numerosi ospiti del mondo della cultura e del cinema, tra cui Ivan Cotroneo, Wanda Marasco, Marco Lodoli, Edoardo Winspeare, Laura Samani, Petra Volpe, Lucia Chiarla, Carolina Cavalli, Nicolangelo Gelormini, Carine Tardieu e Pier Lorenzo Pisano.

Organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, il festival si svolge dal 16 giugno al 24 luglio e propone 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Rutigliano e Sannicandro di Bari, con due incontri nel carcere di Trani, confermandosi come unico festival pugliese a prevedere ogni anno questo tipo di appuntamenti all’interno di un istituto penitenziario.

L’edizione 2026 di “Del Racconto, il Film” è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission, i Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari e Rutigliano, il Carcere di Trani, l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, l’impresa sociale Auxilium di Altamura e l’IISS Tommaso Fiore di Modugno.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, alle ore 19.30, fino a esaurimento posti.

Info: 328/4071538 o sul sito ibambiniditruffaut.com.