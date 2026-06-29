A Grottaglie torna la ceramica internazionale: al Castello Episcopio l’inaugurazione della XXXIII edizione del Concorso “Mediterraneo”

GROTTAGLIE - La ceramica contemporanea torna protagonista a Grottaglie con un appuntamento che da oltre trent’anni porta in Puglia artisti e visioni provenienti da tutto il mondo. Sabato 4 luglio 2026, alle ore 19, nelle sale del, sarà inaugurata la, promosso e organizzato dal Comune di Grottaglie, assessorato alla Cultura.

La rassegna ospiterà 81 opere selezionate, arrivate da 29 Paesi, scelte tra le 410 candidature presentate da artisti provenienti da 48 nazioni. La mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre 2026 e proporrà 66 opere della sezione principale e 15 progetti finalisti della nuova sezione “Grande Opera”, dedicata a installazioni e interventi scultorei capaci di dialogare con gli spazi urbani, il paesaggio e la comunità.

Le opere in esposizione raccontano l’argilla come materia viva e contemporanea, attraverso scultura, ricerca materica e sperimentazione artistica. Il percorso coinvolgerà artisti provenienti, tra gli altri, da Argentina, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Francia, Giappone, Grecia, Italia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Taiwan, Ucraina e Venezuela.

Nel cuore di una città simbolo della tradizione ceramica italiana, il concorso interpreta la materia come strumento per raccontare identità, memoria, ambiente, trasformazioni sociali e nuove prospettive artistiche. La sezione “Grande Opera” amplia ulteriormente il progetto, portando la ceramica oltre i confini museali e creando un dialogo tra arte, architettura e territorio.

Ospite d’onore della serata inaugurale sarà Ascanio Celestini, attore teatrale e regista cinematografico, che proporrà una riflessione sul ruolo dell’arte come strumento di memoria, identità e partecipazione. Interverrà anche Elisabetta Stefanelli, caporedattrice dell’ANSA Cultura nazionale, con un approfondimento sul valore della comunicazione culturale e sulla capacità della ceramica di rappresentare un linguaggio identitario per Grottaglie e per la Puglia.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò, l’assessore alla Cultura, Turismo e Valorizzazione della Ceramica Raffaella Capriglia, la responsabile del Settore Cultura Daniela De Vincentis, la curatrice Lisa Hockemeyer, storica dell’arte, del design e docente universitaria, e il presidente della BCC San Marzano Emanuele Di Palma. Parteciperanno inoltre i componenti della giuria: Corinne Julius, curatrice londinese specializzata in design e craft contemporanei, e Paola Centanni, direttrice di Palazzo Merulana a Roma.

Durante la serata saranno annunciati e premiati gli artisti vincitori della XXXIII edizione. Il primo premio “Mediterraneo”, del valore di 5.000 euro, prevede l’ingresso dell’opera vincitrice nella collezione del Museo della Ceramica; il secondo premio “Mostra Personale”, da 2.000 euro, offrirà uno spazio espositivo nell’edizione successiva; il terzo premio “Residenza d’artista” Under 35, da 1.000 euro e finanziato dalla BCC San Marzano di San Giuseppe, garantirà un percorso di residenza con tutoraggio e supporto produttivo. Per la sezione “Grande Opera” è previsto invece un riconoscimento di 10.000 euro.

La serata inaugurale sarà accompagnata dalle musiche dei maestri Francesco Greco al violino e Antonello De Bartolomeo al pianoforte, con un momento conviviale nel Giardino Mediterraneo adiacente al Castello Episcopio. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il catalogo ufficiale della manifestazione, edito da Claudio Grenzi Editore, dedicato alle opere selezionate e alla ricerca contemporanea.

Con questa nuova edizione, il Concorso “Mediterraneo” conferma la vocazione internazionale di Grottaglie e il ruolo della città come punto di riferimento per la ceramica d’autore, trasformando una tradizione secolare in uno spazio di ricerca, confronto e futuro.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Puglia e la collaborazione di POP Pottery of Puglia. La segreteria organizzativa è curata da CoopCulture, Infopoint Castello Episcopio. Tra i partner figurano inoltre AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica, il main sponsor BCC San Marzano di San Giuseppe e lo sponsor tecnico Monun.

Informazioni

Inaugurazione: sabato 4 luglio 2026, ore 19

Luogo: Castello Episcopio, Largo Maria Immacolata, Grottaglie



