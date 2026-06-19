A Tenuta Monacelli torna “In Masseria nel Salento. Festa d’Estate per la Ricerca” a sostegno della Fondazione IEO-MONZINO ETS

LECCE - Il Salento si prepara a vivere una serata all’insegna della solidarietà, della ricerca scientifica e della valorizzazione del territorio. Venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle 20.30, nella suggestiva cornice di Tenuta Monacelli, si terrà la quinta edizione di, l’evento benefico promosso in collaborazione con la

Per la prima volta in versione estiva, la manifestazione si svolgerà nel giardino tra gli ulivi della masseria, offrendo agli ospiti una serata di convivialità e sostegno alla ricerca medico-scientifica. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lecce e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e nasce con l’obiettivo di sostenere i progetti di ricerca clinica e sperimentale portati avanti dall’Istituto Europeo di Oncologia e dal Centro Cardiologico Monzino.

L’appuntamento inizierà alle 20.30 con i saluti e la presentazione del progetto di raccolta fondi. Interverranno la professoressa Nicoletta Colombo, direttrice del Programma di Oncologia Ginecologica dello IEO, e Federico Palazzotto, responsabile Comunicazione ed Eventi della Fondazione.

A seguire è previsto un aperitivo di benvenuto, una cena a buffet e un party sotto le stelle, in un’atmosfera pensata per unire solidarietà e intrattenimento.

Ospite d’onore della serata sarà la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Myrta Merlino, protagonista dell’informazione italiana e impegnata da anni sui temi sociali e di interesse pubblico. Accanto a lei sarà presente Marco Tardelli, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982 e simbolo dello sport italiano.

La parte musicale sarà affidata a Mr. Fabris, sassofonista e performer noto per le sue esibizioni in eventi nazionali e internazionali, che accompagnerà i diversi momenti della serata con un repertorio tra jazz e musica dance. A seguire è previsto il dj set di Gianfranco Esposito.

«Sono diversi anni – dichiarano le organizzatrici Annalisa e Maricla Fedele – che Tenuta Monacelli sceglie di mettere la propria ospitalità al servizio della ricerca medico-scientifica, trasformando una serata di festa in un concreto gesto di solidarietà. Un progetto che cresce grazie alla generosità di persone e aziende che condividono il valore della ricerca e della prevenzione».

Anche quest’anno numerose realtà imprenditoriali del territorio hanno scelto di sostenere l’iniziativa e affiancare Tenuta Monacelli nella promozione della cultura della solidarietà.

La partecipazione all’evento è prevista esclusivamente su prenotazione, con una donazione minima di 90 euro a persona a favore della Fondazione IEO-MONZINO ETS. Le adesioni dovranno essere effettuate entro il 23 giugno 2026 tramite bonifico bancario oppure attraverso il sito della Fondazione.