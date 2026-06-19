Il tango dopo Piazzolla: il Quinteto Revolucionario e Silvio Zalambani aprono nuove strade con l’album “Piazzolla y más allá”

L’eredità musicale dicontinua a ispirare nuove generazioni di artisti e a trasformarsi in nuovi percorsi creativi. Da questa visione nasce, il nuovo album che unisce il, formazione ufficiale della Fondazione Astor Piazzolla di Buenos Aires, e il sassofonista e compositore italiano, tra gli interpreti più rappresentativi del tango contemporaneo in Europa.

Il disco sarà disponibile da venerdì 19 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, distribuito da Borgatti Edizioni Musicali – Crocus.

Il progetto nasce dal desiderio di partire dalla rivoluzione musicale introdotta da Piazzolla per esplorare nuove direzioni del Tango Nuevo, mettendo in dialogo la tradizione argentina con le evoluzioni più recenti della scena musicale di Buenos Aires.

Attraverso un linguaggio contemporaneo, il Quinteto Revolucionario e Zalambani costruiscono un ponte tra passato e futuro, reinterpretando lo spirito innovativo di Piazzolla e ampliando i confini di un genere che continua a rinnovarsi.

L’album rappresenta quindi non solo un omaggio al grande compositore argentino, ma anche una ricerca artistica autonoma, capace di raccontare il tango come una musica ancora viva, in movimento e aperta alle contaminazioni.