Acquaviva delle Fonti, rissa in piazza Di Vagno dopo una lite per una mancata precedenza

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Momenti di tensione nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno ad Acquaviva delle Fonti, dove una discussione nata per una presunta mancata precedenza è degenerata in una rissa. L’episodio si è verificato intorno alle 16.30 in piazza Di Vagno, nei pressi dell’ufficio postale.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla base della lite ci sarebbe stato un diverbio tra un giovane in monopattino e un automobilista. Dopo la presunta mancata precedenza, il confronto tra i due sarebbe rapidamente degenerato.Il ragazzo, dopo essere sceso dal monopattino, avrebbe prima danneggiato il veicolo e successivamente aggredito fisicamente il conducente. La situazione avrebbe rischiato di peggiorare ulteriormente senza l’intervento di alcuni passanti e di un operatore della sicurezza presenti nella zona, che sono riusciti a separare i due.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acquaviva delle Fonti, gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118.L’automobilista è stato soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.