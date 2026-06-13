Ad Libitum, presentata la XII edizione: la consigliera La Ghezza presente all'evento

BARI - Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione della XII edizione di Ad Libitum, la rassegna organizzata da Epos Teatro, in programma dal 21 giugno al 13 settembre. Il tema scelto per il nuovo ciclo di eventi è “Metamorfosi”, concetto che farà da filo conduttore a un cartellone multidisciplinare tra musica, teatro, danza e letteratura.

Alla presentazione hanno partecipato la consigliera Maria La Ghezza, l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Polignano a Mare Bianca Bronzino, l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Rutigliano Milena Palumbo e il direttore artistico della rassegna Maurizio Pellegrini.

Nel suo intervento, La Ghezza ha sottolineato il percorso di crescita della manifestazione, nata nel 2015 e oggi giunta alla dodicesima edizione, evidenziandone la capacità di coniugare produzione artistica e ospitalità di grandi nomi nazionali e internazionali.

“La rassegna è cresciuta nel tempo con una programmazione sempre più ricca – ha dichiarato – riuscendo a sviluppare anche importanti produzioni originali, come lo spettacolo itinerante in mare dedicato ai sette libri centrali dell’Odissea. Il valore di Ad Libitum è nella sua natura multidisciplinare, capace di far dialogare linguaggi diversi attorno a un unico tema portante”.

La consigliera ha inoltre ricordato il riconoscimento ottenuto da Epos Teatro come soggetto FNSV (Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo), sottolineando l’importanza del sostegno istituzionale alle realtà culturali del territorio.

“La cultura è anche economia – ha aggiunto – perché attorno allo spettacolo dal vivo ruotano professionalità e posti di lavoro. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere questi percorsi virtuosi che contribuiscono alla crescita del territorio”.

In chiusura, La Ghezza ha evidenziato il significato simbolico del tema scelto per l’edizione 2025-2027: “Le Metamorfosi rappresentano perfettamente il valore della cultura: trasformare i luoghi, creare connessioni tra le persone e generare bellezza e partecipazione”.

La rassegna Ad Libitum si conferma così uno degli appuntamenti culturali di riferimento per il territorio, con un programma che attraverserà Polignano a Mare e Rutigliano lungo tutta la stagione estiva.