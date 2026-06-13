Margherita di Savoia, al via “Cipolla in festa”: due giorni dedicati alla Cipolla Bianca Igp tra degustazioni, sport e cultura

MARGHERITA DI SAVOIA – Ha preso il via oggi, 13 giugno 2026, “Cipolla in festa”, l’evento dedicato alla Cipolla Bianca di Margherita Igp che animerà la città anche nella giornata di domenica 14 giugno con un ricco programma di appuntamenti tra gusto, sport, laboratori e musica.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, è organizzata dal Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp e promossa dal Comune di Margherita di Savoia e dalla Pro Loco. L’obiettivo è valorizzare uno dei prodotti simbolo del territorio attraverso iniziative aperte a tutte le fasce d’età.

Protagonista assoluta dell’evento sarà la cipolla IGP, al centro di degustazioni e percorsi enogastronomici che coinvolgeranno anche realtà della ristorazione e dell’associazionismo locale. Tra gli appuntamenti più attesi, quello in programma domenica 14 giugno a cura di Slow Food Castel del Monte e Slow Food Manfredonia, insieme all’Alleanza dei Cuochi Slow Food.

La giornata inaugurale ha visto anche un momento di confronto dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane, con il dialogo tra la Cipolla Bianca di Margherita e la Cipolla Rossa di Tropea, a testimonianza del valore identitario dei prodotti certificati e della loro capacità di raccontare i territori di origine.

Il programma prosegue in serata con una camminata collettiva e una degustazione finale accompagnata da musica dal vivo, mentre domenica sono previste attività sportive come il “Pilates al mare”, laboratori per bambini in spiaggia e ulteriori degustazioni gratuite.

Gran finale domenica sera in piazza Libertà con la degustazione guidata di piatti a base di Cipolla Bianca Igp e il concerto dei Cascemir Italian Pop.

La manifestazione conferma il ruolo centrale della Cipolla Bianca di Margherita Igp non solo come prodotto agricolo d’eccellenza, ma anche come elemento identitario e motore di promozione turistica per il territorio della costa adriatica pugliese.