Vertenza Natuzzi. Angolano (M5S): 'Priorità è tutelare i lavoratori. Chiederemo aggiornamenti in Commissione sugli ultimi sviluppi al tavolo del Mimit'

"Continuiamo a seguire con attenzione quanto sta accadendo ai tavoli sulla vertenza Natuzzi. Nelle ultime ore sono emersi elementi importanti: la domanda da parte dell’azienda per la Composizione Negoziata della Crisi e la stesura del protocollo da parte del Governo da portare al tavolo già fissato per il prossimo 24 giugno. La Regione ha chiesto alla Natuzzi un piano industriale che tuteli i lavoratori e contenga prospettive di rilancio nel lungo periodo. Da presidente della Commissione Lavoro non escludo di convocare una seduta alla presenza dell’assessore Di Sciascio, del presidente della Task Force Caroli, dei sindacati di categoria e dei rappresentanti della Natuzzi per ricevere aggiornamenti e confrontarci sugli ultimi sviluppi. Non possiamo che essere preoccupati per la decisione di concentrare la produzione nelle sedi di Jesce 1 e Laterza e la delocalizzazione di una parte della produzione in Romania, senza garanzie del ritorno in Italia. Intanto, chiediamo al Governo un impegno chiaro per difendere i livelli occupazionali e le migliaia di famiglie che non hanno alcuna certezza per il futuro".