AdriaClimPlus: a Bari il workshop su cambiamenti climatici, innovazione e cooperazione territoriale

BARI – Si terrà il 24 giugno 2026, dalle ore 9.30 alle 13.30 presso la Regione Puglia, in via Gentile 52 a Bari (Sala V piano), il workshop di disseminazione “Cambiamenti climatici: innovazione, governance e cooperazione territoriale”, organizzato nell’ambito del progetto AdriaClimPlus – Adriatic coastal areas science-based solutions for climate adaptation, finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia–Croazia 2021-2027.

Il progetto, di cui la Regione Puglia è Project Partner, nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei territori adriatici di comprendere, prevedere e affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso strumenti scientifici avanzati, scenari climatici, modellistica, osservazioni ambientali e percorsi di coinvolgimento degli stakeholder.

Il workshop sarà un momento di confronto tecnico e istituzionale sui temi dell’adattamento climatico, della governance territoriale, dell’innovazione digitale e della cooperazione tra enti, comunità scientifica e amministrazioni pubbliche.

Al centro dell’incontro saranno le trasformazioni in atto nel Mar Adriatico, le prospettive climatiche future, il ruolo dei Digital Twin ambientali, la modellazione biogeochimica, l’utilizzo dei dati satellitari, la gestione della risorsa idrica e il contributo della Citizen Science.

Dopo la registrazione dei partecipanti, i lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia.

Seguirà l’intervento di Gianandrea Mannarini, Senior Scientist del CMCC – Institute for Earth System Predictions, dedicato ai cambiamenti del mare in Puglia.

A seguire Giorgia Verri, Scientist CMCC e AdriaClimPlus Project Coordinator, illustrerà il contributo del progetto alla conoscenza del clima futuro dell’Adriatico e al supporto delle strategie di adattamento.

Il programma proseguirà con gli interventi di Dario Giaiotti, modellista ambientale di ARPA FVG, sul passaggio dal Digital Twin ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia agli scenari climatici AdriaClimPlus per l’area pilota del Nord-Est Adriatico, e di Lorenzo Mentaschi, Ricercatore Senior in Fisica della Terra e Oceanografia presso l’Università di Bologna, che approfondirà gli sviluppi della modellazione biogeochimica e delle proiezioni climatiche nel Mar Adriatico.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al rapporto tra innovazione, sostenibilità e governance. Vincenzo Barbieri, Chief Marketing Officer di Planetek Italia, parlerà del ruolo dello spazio per lo sviluppo sostenibile, mentre Elisa Fiorini Beckhauser, ricercatrice in diritto e contenzioso climatico presso la Fondazione CMCC – ATEC, approfondirà il tema della governance dell’adattamento e della legittimità sociale delle politiche climatiche nelle pubbliche amministrazioni.

Spazio anche al coinvolgimento degli stakeholder nei processi di adattamento climatico con l’intervento di Stefania Geronimo del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, che presenterà le attività di formazione e partecipazione realizzate nell’ambito di AdriaClimPlus.

Gerardo Ventafridda, Responsabile Controllo del Territorio e Dissesti, Pianificazione e Bilancio Idrico di Acquedotto Pugliese S.p.A., illustrerà invece i modelli per la disponibilità della risorsa idrica in AQP, tra analisi, previsione e supporto alle decisioni.

A chiudere la sessione tecnica sarà Viviana Piermattei, Responsabile dell’Unità di Ricerca Sistemi di Osservazione Avanzati della Divisione Global Coastal Ocean del CMCC, con un intervento dedicato all’importanza delle osservazioni nello studio dei cambiamenti climatici e al ruolo della Citizen Science.

Il workshop terminerà con una sessione di domande e confronto tra relatori, istituzioni, professionisti e partecipanti sui temi dell’adattamento climatico e della cooperazione territoriale.

L’iniziativa rientra nel percorso di disseminazione di AdriaClimPlus, che punta a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi climatici e a rafforzare il dialogo tra ricerca, istituzioni e territori, con l’obiettivo di costruire strategie condivise e basate sulle evidenze scientifiche per l’adattamento delle aree costiere adriatiche.

Agenda e iscrizioni:

https://forms.gle/tPULTxgGfEsnkwFBA

Maggiori informazioni su AdriaClimPlus:

www.italy-croatia.eu/web/adriaclimplus