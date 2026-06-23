“Maktaba: la biblioteca che cresce con te”, al Consultorio Familiare San Pio-Catino-Enziteto il nuovo Punto Lettura dedicato alle famiglie

Bari, 23 giugno 2026 – Promuovere la salute significa anche sostenere la crescita dei bambini e accompagnare le famiglie nei primi anni di vita. Con questo obiettivo la ASL Bari ha aderito al progetto “Maktaba: la biblioteca che cresce con te”, un’iniziativa che porta la promozione della lettura nei servizi territoriali dedicati all’infanzia e alla genitorialità, trasformando consultori e centri vaccinali in luoghi sempre più accoglienti, inclusivi e vicini ai bisogni delle famiglie.

Dopo la sottoscrizione dell’accordo con Mama Happy ETS e i partner della rete progettuale, l’iniziativa entra nella fase operativa con l’inaugurazione del nuovo Punto Lettura del Consultorio Familiare San Pio-Catino-Enziteto.

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale della ASL Bari Luigi Fruscio, l’assessore Vito Lacoppola, l’assessore al Welfare Michelangelo Cavone, la presidente del Municipio 5 Maristella Morisco, la responsabile dei Consultori del distretto di Bari Emanuela Soleti, la tutrice civica per la tutela dei Diritti dell’Infanzia del Comune di Bari Silvana Calaprice e la presidente di Mama Happy ETS Valentina Colonna.

Il progetto, sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura e promosso a livello nazionale da Pianoterra ETS, nasce dalla consapevolezza che la lettura condivisa rappresenta uno strumento fondamentale per favorire lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo dei bambini fin dai primi mesi di vita.

Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che leggere ai bambini già durante la gravidanza e nei primi anni di crescita favorisce lo sviluppo del linguaggio, rafforza la relazione tra genitori e figli e contribuisce al benessere complessivo del nucleo familiare.

La ASL Bari ha coinvolto nel progetto i propri servizi territoriali, con la partecipazione di operatori sanitari, ostetriche, infermieri e professionisti dei consultori e dei centri vaccinali, affinché ogni incontro con le famiglie possa diventare un’occasione di sostegno alla genitorialità e promozione del benessere infantile.

Nel territorio aziendale saranno realizzate tre mini biblioteche presso il Consultorio San Pio e i centri vaccinali del CTO e di Japigia, con una dotazione complessiva di circa 150 albi illustrati accessibili e multiculturali.

Sono inoltre previste attività di lettura ad alta voce, laboratori inclusivi e multilingue, percorsi dedicati alle famiglie e la distribuzione delle “Book Bag”, kit contenenti libri e materiali informativi destinati ai nuclei familiari coinvolti nei percorsi di lettura condivisa.

«Con Maktaba rafforziamo il ruolo dei servizi territoriali come punti di riferimento per le famiglie e come luoghi in cui accompagnare la crescita dei bambini attraverso interventi sempre più integrati – dichiara il direttore generale della ASL Bari Luigi Fruscio –. Investire nella lettura significa investire nelle relazioni, nell’inclusione e nelle opportunità educative fin dai primi 1000 giorni di vita, una fase decisiva per lo sviluppo e il futuro di ogni bambino».

«Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con la ASL Bari, che rappresenta un esempio concreto di alleanza tra pubblico e Terzo Settore per sostenere il benessere delle famiglie e contrastare la povertà educativa – dichiara la presidente di Mama Happy ETS Valentina Colonna –. L’apertura del Punto Lettura del Consultorio San Pio-Catino-Enziteto è un tassello importante nella costruzione di una rete territoriale che riconosce nel sociale, nella salute e nell’educazione tre dimensioni inseparabili per accompagnare le famiglie e rafforzare la comunità educante».

Durante la mattinata sono stati presentati il nuovo Punto Lettura e le attività previste dal progetto. I bambini del Nido “Le Ali di Michela” e della Scuola dell’Infanzia San Pio hanno partecipato a una lettura curata da Mariangela Lacalamita, a uno spettacolo di bolle e alla presentazione delle Book Bag, contenenti libri e materiali informativi multilingue destinati alle famiglie.